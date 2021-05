La star de Liverpool Trent Alexander-Arnold et Bukayo Saka d’Arsenal ont été choisis pour que Gareth Southgate nomme l’équipe provisoire de l’Angleterre pour l’Euro 2020 avec quatre as non plafonnés, dont Ben Godfrey et Ben White

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a annoncé son équipe provisoire de 33 joueurs pour l’Euro 2020 avec Ben White et Ben Godfrey comme surprise.

La star de Liverpool, Trent Alexander-Arnold, fait partie de l’équipe, bien qu’elle ait été laissée de côté par l’Angleterre à divers moments par Southgate.

Les gardiens Sam Johnstone et Aaron Ramsdale rejoignent également White et Godfrey en tant que sélections non plafonnées.

Southgate est en charge des Trois Lions depuis 2016 et entame son deuxième tournoi majeur

Les Three Lions devaient annoncer les 26 derniers joueurs du tournoi, mais des blessures, plus une finale de la Ligue des champions disputée par Man City et Chelsea l’a vu retardé jusqu’au 1er juin.

Et bien que Southgate ait inclus de nombreuses stars auxquelles vous vous attendriez, y compris le capitaine Harry Kane, le prodige Jadon Sancho, les milieux de terrain Declan Rice et Mason Mount et le gardien Jordan Pickford, il a également pris d’énormes décisions.

Trent Alexander-Arnold est inclus dans l’équipe, malgré quelques difficultés aux points de cette campagne, tandis que Reece James de Chelsea, un autre arrière droit, rejoint Kieran Trippier et Kyle Walker pour être sélectionné.

Jack Grealish et Phil Foden devraient être deux des grands talents créatifs de l’équipe après avoir été sélectionnés.

Foden n’a que six sélections en Angleterre à son nom, mais beaucoup pensent qu’il est prêt à conduire le pays à la gloire européenne cet été

White a été inclus dans le groupe des 33 joueurs après une belle saison avec Brighton.

Le joueur de 23 ans n’avait joué pour l’Angleterre à aucun niveau avant cette convocation, alors qu’il n’a également eu qu’une saison en Premier League.

Sa capacité à jouer dans un trio arrière et en tant que milieu de terrain défensif signifie qu’il a la polyvalence et le talent nécessaires pour avoir un grand impact pour Southgate s’il est choisi pour les 26 derniers.

La capacité de jouer au ballon de White a vu sa réputation augmenter de façon exponentielle au cours des deux dernières années

Et un autre défenseur pour faire partie du groupe, bien qu’il n’ait jamais joué pour l’équipe senior, est le défenseur central d’Everton Ben Godfrey.

L’Angleterre a deux matches amicaux avant le tournoi et aura besoin d’une équipe en bonne santé pour eux étant donné que Southgate a l’intention de donner aux stars de Manchester United de la Ligue Europa, ainsi qu’aux joueurs de Chelsea et de City, du temps libre avant de les impliquer dans ce groupe.

Tout d’abord, ils rencontreront l’Autriche le mercredi 2 juin, tandis que le dimanche 6 juin, les Trois Lions affronteront la Roumanie, les deux matches se déroulant au stade Riverside de Middlesbrough.

Qu’il joue ou non en finale de la Ligue Europa, Harry Maguire aura du temps supplémentaire pour prouver sa forme physique

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, a également été aidé par la décision de Southgate de nommer une équipe élargie avant de la réduire.

Le milieu de terrain, réputé pour son leadership et son énergie sur le terrain, était absent en raison d’une blessure à l’aine de février jusqu’au week-end, mais est resté un remplaçant inutilisé contre Crystal Palace.

Un homme qui peut se sentir malchanceux est Patrick Bamford, il a marqué le deuxième plus grand nombre de buts par et Anglais en Premier League ce trimestre (17).

Mais c’est Dominic Calvert-Lewin qui a reçu le signe d’avance devant lui, avec Mason Greenwood et Ollie Watkins d’Aston Villa.

L’équipe provisoire de 30 joueurs d’Angleterre pour l’Euro 2020 au complet

Gardiens de but: Dean Henderson, Sam Johnstone, Jordan Pickford, Aaron Ramsdale

Défenseurs: Trent Alexander-Arnold, Ben Chilwell, Conor Coady, Ben Godfrey, Reece James, Harry Maguire, Tyrone Mings, Luke Shaw, John Stones, Kieran Trippier, Kyle Walker, Ben White.

Milieux de terrain: Jude Bellingham, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Mason Mount, Kalvin Phillips, Declan Rice, James Ward-Prowse.

Attaquants: Dominic Calvert-Lewin, Phil Foden, Jack Grealish, Mason Greenwood, Harry Kane, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Jadon Sancho, Raheem Sterling, Ollie Watkins.

