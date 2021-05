La star de Liverpool, Virgil van Dijk, confirme qu’il manquera l’Euro 2020 avec les Pays-Bas et fixe la date de retour d’une blessure

Virgil van Dijk a confirmé qu’il ne jouera PAS pour les Pays-Bas à l’Euro 2020.

Le défenseur de Liverpool est écarté d’une blessure au ligament croisé antérieur du genou depuis octobre dernier.

.

Van Dijk est revenu à l’entraînement sans contact à la base de Kirkby de Liverpool

Et les Reds ont ressenti son absence alors que l’équipe de Jurgen Klopp se battait pour se qualifier pour la Ligue des champions de la saison prochaine avec quatre matches à jouer.

Les Pays-Bas espéraient ramener Van Dijk à temps pour leur campagne Euro 2020, qui débutera contre l’Ukraine le 13 juin.

Le manager de l’équipe nationale Frank de Boer avait annoncé son espoir de faire appel à Van Dijk car il était prétendu que ce dernier pourrait aller à l’encontre du souhait de Liverpool de se rendre au tournoi.

Cependant, le joueur de 29 ans s’est maintenant exclu de l’Euro 2020 cet été, alors qu’il vise à achever les dernières étapes de sa récupération.

Il a déclaré au site officiel de Liverpool: «Je suis venu à une décision que je devais prendre, serais-je impliqué dans les Euros, oui ou non?

«Avec tout ce qui se passe, je sens physiquement que c’est la bonne décision que j’ai décidé de ne pas aller aux Euros et d’entamer ma dernière phase de désintoxication pendant la saison morte.

. – .

Van Dijk était le destinataire d’un tacle d’horreur de Jordan Pickford

«Donc, l’accent sera mis sur la pré-saison avec le club et c’est un objectif réaliste, alors j’ai hâte d’y être.

«De toute évidence, je suis ravi de rater les Euros, de rater le Championnat d’Europe et de mener mon propre pays là-bas.

«Mais les choses ont été comme elles l’ont été et je dois l’accepter – nous devons tous l’accepter.

«Je pense que la décision de ne pas y aller est la bonne décision dans le grand schéma des choses. C’est difficile, mais je suis en paix avec ça.

Van Dijk insiste sur le fait qu’il travaillera plus que jamais à la fin de la saison en cours pour s’assurer qu’il est prêt pour la campagne 2021/22.

Il a dit: «Quand la saison se termine, ça ne se termine pas vraiment pour moi. Je vais m’entraîner tous les jours, continuer à m’entraîner jusqu’au début de la pré-saison.

. – .

L’absence de Van Dijk à l’Euro 2020 sera un coup dur pour les Pays-Bas

«Évidemment, il y aura quelques jours de repos, mais je veux être prêt et je ferai tout ce qui est possible pour me préparer, ce qui est normal.

“Je suis impatient d’y être. Le soleil va briller à nouveau, donc cela rend les choses un peu plus faciles.

«Je vais continuer à travailler et c’est certainement la seule chose que je peux promettre, que je continuerai quoi qu’il arrive. Tout est positif.

«Je suis très déçu de ne pas aller aux Euros, mais c’est la bonne décision pour cette fois et, espérons-le, pour l’avenir aussi.»