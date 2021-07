La star de “Lois et Clark”, Dean Cain, dénonce “l’anti-américanisme” de Woke Captain America – RedState ⋆ .

Que pensez-vous des super-héros ? Ou le patriotisme ? Ou l’Amérique ?

L’acteur Dean Cain a partagé ses réflexions sur ceux-ci lors de l’épisode de lundi de Fox & Friends.

Tel que rapporté par Bounding Into Comics, Captain America a récemment réalisé le rêve américain – juste à temps pour le jour de l’indépendance.

Dans United States of Captain America Volume 1, Cap caractérise le pays :

« Voici la chose à propos d’un rêve, cependant. Un rêve n’est pas réel. Quand on se réveille, ça s’en va. Et nous nous retrouvons avec ce désir à l’intérieur. Comme si quelque chose nous avait été pris.

Il l’a décomposé :

“[L]Dernièrement, passer mes journées dans ce pays, alors que les années passent – ​​je commence à penser que l’Amérique a en fait deux rêves. Et un mensonge.

« Le premier rêve américain, observa le capitaine, est celui qui n’est pas réel. C’est celui que certaines personnes s’attendent à ce qu’on leur remette, puis se fâchent quand il disparaît, alors que la vérité est qu’il n’a jamais vraiment existé en premier lieu.

Méfiez-vous du nationalisme – de toute évidence, c’est anti-immigration. Et arrêtez de vous opposer à ceux qui souffrent :

« C’est le sophisme de la clôture blanche qui, si nous ne faisons pas attention, devient du nationalisme. Chauvinisme. Ce rêve n’est pas réel. Ça ne l’a jamais été. Parce que ce rêve ne s’accorde pas bien avec la réalité. Autres cultures. Les immigrants. Les pauvres. La souffrance. Les gens en viennent facilement à être perçus comme « différents » ou « non américains ». La clôture blanche devient une porte pour empêcher les autres d’entrer.

Certaines promesses sont vides :

« Le mensonge est un vrai problème, car il se présente sous la forme d’une promesse vide. Il y a quelque temps, nous avons dit au monde qu’ils pouvaient venir ici pour une vie meilleure. Mais trop souvent, nous leur tournons le dos. Au lieu d’un rêve, ils reçoivent un accord brut.

C’était tout à fait différent du Captain America d’autrefois – qui, je suppose, était nommé « Captain America » précisément à cause de vieilles idées.

Alors, qu’est-ce que Superman – AKA Lois & Clark star Dean – pense de tout cela?

Le héros ne pense pas que c’est super.

“J’adore le concept de Captain America”, a-t-il déclaré à Fox, “mais je suis tellement fatigué de ce réveil et de cet anti-américanisme.”

Parce que:

« À mon avis, l’Amérique est le plus grand pays de l’histoire. Ce n’est pas parfait. Nous nous efforçons constamment d’obtenir une union plus parfaite, mais je pense qu’elle est le pays le plus juste et le plus équitable que l’on ait jamais vu, et c’est pourquoi les gens réclament de venir ici de partout dans le monde.

“Est-ce que ces gens voyagent jamais en dehors de l’Amérique?” Dean a demandé. « Est-ce qu’ils vont dans d’autres pays où ils doivent traiter avec des gouvernements qui ne sont pas aussi justes que les États-Unis ? Je ne pense pas qu’ils le fassent.

C’est une question intéressante – certains Américains fustigent les « un pour cent », sans se rendre compte qu’ils sont eux-mêmes des un pour cent par rapport à partout ailleurs.

Cette notion ne verra probablement pas bientôt une page de bandes dessinées; la culture est actuellement en état de déconstruction.

Et les héros accomplissent le changement social.

Comme je l’ai couvert en mars, Marvel Comics a présenté un nouveau Captain America gay.

Marvel a promu la fierté :

Marvel Comics est fier d’honorer le mois de la fierté avec l’ascension de ce nouveau héros LGBTQ+.

L’écrivain Joshua Trujillo a invoqué l’inspiration :

“[The character of Aaron Fischer] s’inspire des héros de la communauté queer : des militants, des dirigeants et des gens ordinaires qui luttent pour une vie meilleure. Il représente les opprimés et les oubliés. J’espère que sa première histoire trouvera un écho auprès des lecteurs et contribuera à inspirer la prochaine génération de héros. »

Le nouveau Captain America de Marvel Comics est un adolescent ouvertement gay et il fera ses débuts en juin pour commémorer le mois de la fierté. https://t.co/xuu4ucBSgF pic.twitter.com/kXVKd5HGex – . (@screenrant) 15 mars 2021

En mars 2020, Marvel a fait des pas de géant avec des super-héros tels que “Snowflake” et “Safespace”.

D’après les descripteurs officiels :

Snowflake est non binaire et passe par eux/eux, et a le pouvoir de générer des shurikens individuels cristallisés en forme de flocon de neige.

Et:

Safespace est un gros jock stéréotypé, costaud.

C’est un duo dynamique :

Snowflake est la personne qui a le pouvoir le plus offensif, et Safespace est la personne qui a le plus de pouvoir défensif. L’idée est qu’ils se refléteraient et se compléteraient.

De quel rêve américain tout cela fait-il partie ?

Ce doit être celui qui n’est pas un mensonge.

Espérons qu’à l’avenir, nous pourrons voir les mensonges pour ce qu’ils sont. Et poursuivons le bon rêve, ensemble.

