La star de ‘Loki’ aborde la plus grande controverse de la série à ce jour

Il reste trois épisodes dans la dernière émission à succès de Marvel, avec l’épisode 4 de Loki lancé sur Disney + en quelques heures seulement. Selon les récents commentaires de l’acteur bien-aimé de Loki Tom Hiddleston, les épisodes 4 et 5 sont les plus excitants des six. L’acteur a taquiné des surprises de camée tout en parlant aux fans sur les réseaux sociaux. Le scénariste en chef Michael Waldron a également taquiné des camées surprises pour Loki.

Il n’y a pas que Hiddleston qui parle de la nouvelle émission Marvel en ligne. Sophia Di Martino vient de répondre aux questions des fans. L’actrice joue un rôle crucial dans l’émission télévisée. La TVA a affirmé que le personnage de Di Martino était le méchant principal lors de la première. Di Martino n’est apparue que dans les deuxième et troisième épisodes, déclenchant un vaste débat entre les fans sur le personnage qu’elle joue réellement. Sa réponse devrait régler la question, mais je ne peux pas vous dire ce que c’est avant de vous avertir que les principaux spoilers suivront ci-dessous. Assurez-vous de regarder les trois premiers épisodes de Loki avant de consulter l’explication de Di Martino ci-dessous.

Di Martino joue quelqu’un que nous avons d’abord appelé Lady Loki. Nous nous attendions à voir le personnage de la série, et nous nous attendions à ce que l’actrice incarne Lady Loki. Mais l’épisode 2 a créé une certaine confusion lorsque le générique énumérait le personnage de Di Martino comme Sylvie.

Certains ont interprété le nom comme une confirmation que Di Martino joue Sylvie Lushton, alias l’Enchanteresse de Marvel. Après tout, nous avons été témoins des pouvoirs enchanteurs de Sylvie dans le deuxième épisode. Mais on a vite appris que le personnage s’appelait Sylvie Laufeydottir. Le nom apparaît dans les fichiers que Loki lit pendant l’épisode. De plus, les dirigeants de Loki ont déclaré aux fans que Sylvie est une version de Loki.

Dans l’épisode 3, Sylvie a ensuite expliqué à Loki qu’elle ne s’appelait plus Loki. C’est Sylvie, mais c’est une Loki. Et elle s’est apprise différentes astuces, comme la magie enchanteresse. C’est en fait au cours de cette conversation sur les enchantements que Sylvie laisse tomber l’un des plus grands révélations de Loki à ce jour. Tous ceux qui travaillent à la TVA sont une variante réutilisée pour servir les intérêts des chronométreurs.

De plus, ce détail maintient en vie une théorie des fans qui est apparue dès que nous avons vu la ville de TVA. La TVA est peut-être cachée dans le royaume quantique, et nous l’avons peut-être déjà vue dans Ant-Man and the Wasp.

Cela nous amène à la vidéo de Di Martino ci-dessous, où l’actrice explique que Lady Loki n’est pas l’Enchanteresse. Le personnage de Sylvie est inspiré de l’Enchanteresse, dit l’actrice. Mais c’est une nouvelle histoire, une “nouvelle histoire d’origine et une nouvelle histoire”.

Sofia Di Martino confirme que Lady Loki n’est PAS l’Enchanteresse. Lady Loki a une “nouvelle histoire d’origine et une nouvelle histoire” de marvelstudios

Cela devrait régler la question pour la plupart des fans de Loki, du moins pour le moment. Marvel peut toujours mentir sur ses émissions et demander aux acteurs de garder les tromperies vivantes.

Même si le personnage de Di Martino est l’Enchanteresse plutôt qu’un vrai Loki, on ne peut nier que Sophie est un personnage époustouflant de Loki. Sa chimie avec Loki a été l’un des moments forts de l’épisode 3. Nous devrions certainement voir plus de ces deux-là ensemble.

Que Sylvie soit un vrai méchant ou un personnage plus anti-héros, ce n’est pas encore clair. Mais il ne faut pas nécessairement faire confiance à la TVA. Leur représentation des événements selon laquelle Lady Loki est le vrai méchant qui doit être attrapé avant d’endommager la chronologie sacrée pourrait s’avérer fausse, compte tenu de ce que nous avons appris jusqu’à présent.

L’épisode 4 sera lancé sur Disney+ dans quelques heures. D’ici là, vous avez le temps de découvrir le tout nouveau clip de mi-saison Loki de Marvel qui comprend de toutes nouvelles images de la seconde moitié de l’émission.

