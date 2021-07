La star de ‘Loki’ laisse entendre que nous n’avons pas encore vu le grand méchant de la phase 4 de Marvel

La finale très attendue de Loki la semaine dernière nous a apporté la conclusion de cette première saison et quelle aventure cela a été. Nous avons une excellente histoire de Loki et une introduction fantastique sur les règles du multivers. Nous avons encore beaucoup de questions sur le multivers, mais Marvel lui a finalement donné une place de choix dans ses histoires. La finale de Loki nous a également apporté le grand méchant méchant de la saison. C’était une révélation étrange, car elle est arrivée dans le dernier épisode de la série. Et cela contredisait le livre de jeu de Marvel. Nous ne nous attendions pas à une grande révélation du méchant MCU sur Disney +, mais c’est ce que l’épisode 6 a livré. Vous savez probablement maintenant que Kang apparaît dans la finale de Loki. Mais l’acteur vient de taquiner dans le nouvel opus Assembled de Disney que nous n’avons même pas vu le grand méchant de Marvel – méfiez-vous, autre les principaux spoilers de Loki suivent ci-dessous.

Beaucoup s’attendaient à ce que Kang (Jonathan Majors) fasse une apparition dans la finale. Mais un caméo post-crédits semblait plus probable que ce que Marvel a fait. Loki a mis Kang au premier plan dès le début, et la performance des Majors a dominé l’épisode.

Mais cette version de Kang est partie aussi vite qu’il est apparu. Sylvie (Sophia Di Martino) a tué Celui qui reste, car aucun raisonnement de Loki (Tom Hiddleston) ne pouvait faire appel à sa rationalité. Celui qui reste est en fait la meilleure version de Kang, celui qui essaie d’empêcher la guerre multiversale et de maintenir la paix dans la chronologie sacrée. Même si cela signifie utiliser la TVA pour détruire des vies et des réalités alternatives entières.

Le vrai méchant ‘Loki’ est un Kang différent

Disney a publié le nouvel épisode documentaire assemblé qui suit la dernière finale de la série télévisée. C’est là que Majors a expliqué comment il a livré cette première des nombreuses versions, espérons-le, de Kang.

Il a expliqué que « le Magicien d’Oz, Sunset Boulevard, Citizen Kane, [and] Willy Wonka and the Chocolate Factory » a servi d’inspiration pour le rôle. Les majors ont recherché “l’archétype du sorcier et ce qui lui arrive quand il s’ennuie et devient un filou”.

«Je pense que lorsque nous rencontrons Celui qui reste, il est à la limite de ces deux choses. Vous ne savez pas vraiment où il en est, et je pense que l’ambiguïté de cela est l’une des choses méchantes à ce sujet », a déclaré l’acteur.

Kang est l’une des raisons pour lesquelles vous devriez revoir la finale de Loki. Consacrez simplement une session à la façon dont les Majors jouent cette version méchante. Oubliez l’intrigue et les autres acteurs de la salle. Majors nous donne une excellente « démo » de ce qu’il peut faire avec Kang. Celui qui reste s’ennuie. C’est un escroc. Ce Kang apprécie l’ironie et l’hilarité de la situation. Et il est un peu drôle. Tout cela est incroyablement effrayant, alors que vous réalisez à quel point cet homme est dangereux.

Majors n’a besoin que d’un geste, d’un regard ou d’un changement de cadence pour nous donner un bref aperçu de la portée et de la colère de ce personnage. Et celui qui reste est en colère contre ce que les autres variantes de Kang ont fait. Après des éternités à régner sur la chronologie sacrée, celui qui reste est toujours en colère contre lui-même. Et il est terrifié par ce que les autres Kang peuvent faire au multivers.

Nous n’avons même pas vu Kang le Conquérant en action

Major a expliqué en outre dans le documentaire que la façon dont ce Kang s’habille reflète qui il est devenu. “Celui qui reste a vécu pour toujours”, a déclaré Majors. « L’une des grandes choses que j’ai pu expérimenter avec notre costumière est que chaque pièce que nous avons choisie provenait d’un endroit différent. La cape que je portais était de l’époque victorienne. Les chaussures étaient de Gengis Khan. Le pantalon de Mongolie, etc. Il suffit de le mélanger et de l’assortir, et cela informe le personnage.

L’acteur a dit que nous commencions seulement à connaître Kang. Et que ce qui s’en vient sera très différent. « Je pense qu’avec He Who Remains, l’objectif pour moi était de me donner la plus grande toile possible. À partir de là, alors que Kang commence à relever la tête et à faire ses actes, à bien des égards, il n’a d’autre choix que d’être en opposition ou d’être différent de Celui qui reste », a déclaré Majors dans l’épisode Assembled. «C’est la chose qui m’a attrapé et m’a attiré dans le rôle. Kang vit dans tant d’itérations que celui qui reste dit : “Réincarnation, bébé.”

Amener Kang si tôt dans la phase 4 est un grand pas de Marvel; Je l’ai déjà dit. Nous pourrions avoir beaucoup plus de temps avec le grand méchant du MCU qu’avec Thanos dans la saga Infinity. Pour l’instant, le seul autre projet pour lequel Majors est confirmé est Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

