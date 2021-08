La star de ‘Loki’ révèle l’objectif de la saison 2 après ce cliffhanger choquant

Loki est la meilleure émission télévisée MCU à ce jour, dépassant facilement WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Ce n’est pas seulement parce que Loki (Tom Hiddleston) est l’un des personnages les plus appréciés de l’univers cinématographique Marvel. Aussi amusante que soit l’histoire de la rédemption d’une variante différente de God of Mischief, il est encore plus excitant de découvrir le multivers. C’est ce que Loki a déclenché. La finale de l’émission a libéré la chronologie sacrée après avoir révélé qui était le véritable méchant de l’émission. Le dernier épisode de Loki contient également un excellent cliffhanger qui prépare Loki pour une saison 2 épique. Et il se trouve que Hiddleston vient de dire à quoi s’attendre de la deuxième saison à venir. Remarquez, quelques spoilers suivent ci-dessous.

Loki cliffhanger revisité

Loki la saison 1 racontait une belle histoire, et Marvel aurait toujours pu s’arrêter là. L’émission télévisée n’est qu’un rouage dans la plus grande machine MCU. Loki propose une nouvelle variante de Loki, les règles du multivers, et présente Kang (Jonathan Majors). Cela devrait être plus que suffisant. Mais c’est une excellente nouvelle que Loki aura une saison 2. C’est un détail que Marvel a confirmé à la fin de la finale, juste après ce surprenant cliffhanger.

Le cliffhanger nous a certainement intrigués. Loki se retrouve à une TVA différente, et personne là-bas ne le connaît maintenant que Sylvie (Sophia Di Martino) a tué Celui qui reste. La réalisatrice de Loki, Kate Herron, a abordé le retour de Loki à la TVA, expliquant pourquoi il s’est retrouvé dans un endroit très différent de celui prévu :

Donc, la façon dont je le vois dans ma tête, c’est que la TVA existe en dehors de l’espace et du temps, mais la réalité et tout ce que nous avons compris a complètement changé au cours des dernières minutes. Avec la ramification multivers, comment savons-nous que la TVA existe toujours de cette manière ? Nous ne savons pas, et je suppose que c’est une grande question à laquelle on répondra au fur et à mesure de la série. Mais dans ma tête, l’intention est que Sylvie pense qu’elle le renvoie à la TVA, mais à cause de la façon dont le temps et les branches se croisent par la fenêtre, Loki a malheureusement été renvoyé quelque part très différent. Donc la réalité a changé juste par la nature de ce qu’il a dit, et l’idée est qu’il est maintenant dans cette TVA alternative.

Que fera Loki dans la saison 2 ?

Hiddleston sait mieux que de révéler des spoilers significatifs de la saison 2 de Loki. L’acteur a gardé secrète l’existence de l’émission télévisée pendant de nombreuses années. Mais il a donné aux fans quelques détails sur la saison prochaine. Voici ce qu’il a dit à EOnline (via The Direct) à propos de la saison 2 :

je ne pense pas [Loki] arrêtera de chercher [for Sylvie] à présent. Il sent que c’est quelque chose qu’il a fait, une erreur qu’il a commise, et il s’investit pour la réparer.

Cela peut sembler peu, et l’explication correspond à ce que nous avons vu dans la finale. La trahison de Sylvie le laissa dévasté, mais Loki se reprit pour continuer le combat contre Kang. Il a réalisé à quel point les vilaines variantes de Kang sont dangereuses et que la TVA doit faire quelque chose.

Les brèves remarques de Hiddleston sur la saison 2 sont néanmoins importantes. L’acteur nous dit ce qui se passe dans la tête de Loki en ce moment. Il a peut-être mal, mais il cherche aussi à « arranger les choses ». Si ce n’était pas clair dès la première saison de Loki, c’est un développement de personnage incroyable là-bas. Loki est peut-être mort dans Guerre d’infini, mais cette variante grandit en nous à mesure que nous le voyons changer.

Cela dit, nous n’avons aucune idée de la date de sortie de la saison 2 de Loki. Mais, à première vue, il a le potentiel d’être une autre excellente histoire multivers.

