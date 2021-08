La star de longue date de «General Hospital» fait une pause dans la série et promet de revenir

La star de longue date de l’Hôpital général, Genie Francis, a annoncé qu’elle ferait une pause dans la série, mais promet qu’elle reviendra. Récemment, Francis a parlé à TV Insider et a partagé ses plans pour faire une courte pause dans le feuilleton de jour. Francis a publié une déclaration au point de vente, expliquant qu’elle adore travailler sur l’hôpital général et qu’elle a hâte de se reposer et de se détendre avant de revenir pour de nouveaux épisodes.

“Je me suis tellement amusé à l’Hôpital général et j’ai absolument adoré ce que les scénaristes m’ont donné pour travailler cette saison”, a déclaré Francis à TV Insider, en exclusivité. “Et, il y a de très bons scénarios prévus pour le l’automne – mais pour l’instant, j’ai décidé de prendre congé de l’été. Je suis très impatient de passer du temps avec ma famille et de me détendre un peu. Je promets, cependant, que je serai de retour à Port Charles avant que vous ne le sachiez.”

EXCLUSIF: Genie Francis fait une pause de #GeneralHospital: “Je promets, je serai de retour” https://t.co/6QlNnIcO6k – TV Insider (@TVInsider) 13 août 2021

Plus tôt cette année, Francis a été nominée pour un Daytime Emmy, dans la catégorie Meilleure actrice dans une série dramatique, pour laquelle elle a également été nominée en 1997. Elle a notamment remporté le Daytime Emmy de la meilleure actrice de soutien dans une série dramatique en 2007 Après ses nominations, Francis s’est entretenu avec TV Insider et a raconté comment elle a découvert la nouvelle.

“J’étais à la maison”, a-t-elle révélé. “Ma présidente du fan club, Jen, qui est aussi une très bonne amie, venait d’entendre la catégorie annoncée sur Entertainment Tonight la veille de l’annonce du reste des nominations. Ils avaient fait un aperçu avec deux catégories et l’une d’entre elles était le dames de premier plan.” La cérémonie de remise des prix a eu lieu le 25 juin, avec l’actrice The Bold and the Beautiful Jacqueline MacInnes Wood remportant le trophée de l’actrice principale.

Francis – qui est marié à l’ancienne star de Star Trek: The Next Generation Jonathan Frakes – a également pris le temps de réfléchir à sa précédente victoire, plus d’une décennie plus tard. “Ce qui est drôle, c’est que les lumières sont si brillantes [on stage], on ne voit pas toujours le public mais j’en avais entendu parler [the standing ovation]”, a-t-elle partagé. “J’ai été bouleversée par toute cette expérience.”

Poursuivant son histoire, Francis a déclaré : « J’ai gagné en [Outstanding] Actrice de soutien parce que c’était pour un [limited] courir que j’avais eu l’année précédente. Jill Farren Phelps, qui produisait la série à l’époque, m’a dit : ‘Non. Nous vous mettons en soutien. Elle a fait le bon choix (rires) parce que j’ai gagné !”

Francis a ensuite ajouté: “J’ai été nominé une fois dans la catégorie Meilleure actrice principale. J’étais enceinte d’environ huit mois de ma fille, je ne pouvais donc pas prendre l’avion pour New York pour la cérémonie. Ils ont mis en place une connexion satellite dans le studio.” L’Hôpital général est diffusé en semaine sur ABC.