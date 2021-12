La star de longue date des Mariners de Seattle annonce sa retraite de la MLB

Un membre de longue date des Mariners de Seattle appelle cela une carrière. Mercredi, Kyle Seager a annoncé sa retraite de la MLB après avoir joué 11 saisons. Il a passé toute sa carrière avec les Mariners et a fait partie de l’équipe d’étoiles en 2014 en tant que joueur de troisième but. Seager a fait l’annonce via sa femme, Julie, qui a partagé la nouvelle sur son compte Twitter.

« Aujourd’hui, j’annonce ma retraite de la Major League Baseball », a déclaré le communiqué de Seager. « Merci à toute ma famille, mes amis et mes fans de m’avoir suivi tout au long de ma carrière. Ce fut une course merveilleuse mais je suis incroyablement excité pour le prochain chapitre de ma vie. » Une fois que Seager a fait l’annonce, les Mariners ont répondu avec un message émotionnel.

Cela frappe encore plus fort maintenant. Bonne retraite, Kyle Seager pic.twitter.com/FYQobsHNzx – Ben Verlander (@BenVerlander) 29 décembre 2021

« Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre équipe, nos fans et notre ville », ont écrit les Mariners. « En tant que l’un des meilleurs à avoir jamais enfilé un uniforme des Mariners, votre passion et votre exemple de ce que signifie être un professionnel résonneront dans toute l’organisation pour les années à venir. Votre impact est allé au-delà du diamant car vous étiez un leader dans le clubhouse et un pilier de notre communauté. »

L’annonce était surprenante étant donné que Seager jouait à un niveau élevé à 34 ans. La saison dernière, le joueur de troisième but a frappé 35 circuits avec 101 points produits, des sommets en carrière. Lors de sa saison All-Star en 2014, Seager a frappé 25 circuits en conduisant 96 points. En 2016, Seager a reçu des votes MVP après avoir frappé 30 circuits avec 99 points produits. Seager est devenu un agent libre après la saison 2021 lorsque les Mariners ont décliné son option de club de 20 millions de dollars pour 2022. Il a disputé un total de 1 480 matchs pour sa carrière, qui se classe troisième au baseball depuis ses débuts le 7 juillet 2011.

« Kyle s’est présenté pour jouer et gagner chaque jour de sa carrière », a déclaré le président et associé directeur des Mariners, John Stanton, dans un communiqué. « Bien que le reste de l’alignement puisse fluctuer, ses coéquipiers et son manager savaient qu’il irait sur le terrain chaque soir et qu’il donnerait tout ce que son corps avait à donner. Son exemple et sa passion ont influencé une génération de joueurs des Mariners.

« Et en dehors du terrain, il a constamment (généralement dans les coulisses et hors des projecteurs) a contribué à avoir un impact positif sur la vie des jeunes et des familles de nos communautés. Il a sensibilisé aux problèmes de la violence domestique, en tant que porte-parole de pendant sept ans, la campagne Refuse to Abuse de la Washington State Coalition Against Domestic Violence (WSCADV). programmes de recherche sur le cancer pédiatrique et de soutien aux familles.