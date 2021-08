La star de Lorient Yoane Wissa s’apprête à subir d’autres examens médicaux avant de reprendre l’entraînement après avoir subi une intervention chirurgicale d’urgence

Projet Chat Blanc de Colopl Dans un nouveau communiqué (japonais), Nintendo a confirmé que son procès pour contrefaçon de brevet intenté contre Colopl et son jeu mobile « White Cat Project » était désormais réglé, Colopl acceptant de payer un montant non divulgué. Si vous avez besoin d’un rattrapage rapide, l’affaire remonte à septembre 2016. […] More