La star de Los Angeles fait un retour complet dans la saison 13 avec beaucoup de bagages

Linda Hunt n’a fait qu’une poignée d’apparitions dans NCIS: Los Angeles Saison 12, mais elle devrait avoir beaucoup plus de temps à l’écran dans la prochaine saison 13. L’actrice oscarisée incarne l’agent spécial de surveillance du NCIS Hetty Lange, qui supervise les opérations au Bureau de Los Angeles. Dans la saison 12, Gerald McRaney a été vu plus souvent comme l’amiral de la marine à la retraite Hollace Kilbride pour prendre le relais. McRaney a été promu au rang de série régulière pour la saison 13, ce qui signifie que Hetty et Kilbride se heurteront en personne.

“Ils sont tous les deux très intelligents et très têtus, ce qui crée une dynamique amusante et volatile”, a récemment déclaré le producteur exécutif R. Scott Gemmill à TV Insider à propos de la relation entre les deux personnages. “Kilbride surpasse Hetty, mais il la respecte, même s’il n’est pas d’accord avec sa méthodologie et [sometimes] remet en question le coût de ses succès.”

Linda Hunt dans le rôle de Hetty Lange. (Photo : Monty Brinton/CBS via .)

Les deux se disputeront un vif désaccord après que la mission de la saison 12 de Hetty ne se soit pas déroulée comme prévu. “Elle essaiera de résoudre cela toute seule, mais à la fin, cela va aspirer toute l’équipe”, a noté Kilbride, mécontent de Gemmell. Kilbride et Hetty sont peut-être de vieux amis, mais ils “ne sont peut-être pas aussi amicaux que dans nos souvenirs”, a déclaré Gemmell à TV Insider.

Après la diffusion de la finale de la saison 12 en mai, Gemmell a déclaré à TVLine Hunt, 76 ans, n’apparaissait pas souvent dans la saison parce que les producteurs “essayaient de la protéger” pendant la pandémie de coronavirus. Les scènes censées montrer Hetty au Moyen-Orient ont en fait été tournées dans l’allée de Hunt. Après que Hunt ait été vaccinée, elle a pu participer à plus d’épisodes.

“Elle était si heureuse d’être de retour”, a déclaré Gemmell. “Elle était partie depuis si longtemps et n’avait pas vraiment interagi avec qui que ce soit, alors elle était tellement ravie d’être de retour sur le plateau. À la minute où je l’ai vue, elle m’a dit:” Parlons de la saison prochaine… “, alors je pense aussi difficile que l’année dernière l’était, pour de nombreuses raisons, elle, comme le reste d’entre nous, commence à voir un peu de lumière au bout du tunnel et se sent bien de reprendre le travail.” Dans cette même interview, Gemmell a laissé entendre que la mission qu’ils avaient confiée à Hetty pour expliquer l’absence de Hunt serait “probablement” revisitée dans la saison 13. Lorsqu’on lui a demandé si Hetty serait davantage vue dans la saison 13, Gemmel a confirmé: “c’est le plan”.

Alors qu’il y aura plus de Hetty dans la saison 13, il n’y aura pas d’Eric Beale ou de Nell Jones depuis que Barrett Foa et Renee Felice Smith ont tous deux quitté la série. Foa a joué dans les 12 premières saisons de la série, tandis que Smith a été présenté dans la saison 2. Dans la finale de la saison 12, ils ont tous deux décidé de quitter NCIS pour Tokyo, où Eric travaille sur un nouveau projet pour son entreprise. Chris O’Donnell, Daniela Ruah, LL Cool J, Eric Christian Olsen, Medalion Rahimi et Caleb Castille seront tous de retour sur NCIS: Los Angeles lors de son retour sur CBS le dimanche 10 octobre à 21 h HE.