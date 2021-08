La star de ‘Lucifer’ Kevin Alejandro révèle une mise à jour incroyable sur la bataille contre le cancer de sa sœur

L’acteur Kevin Alejandro, qui incarne le détective Daniel Espinoza dans la série Netflix Lucifer, a partagé samedi de bonnes nouvelles sur la bataille contre le cancer de sa jeune sœur. Alejandro, 45 ans, a annoncé en 2019 que sa sœur Kimberly Hernandez avait reçu un diagnostic de cancer de l’utérus de stade IVB. Moins de deux ans plus tard, Hernandez n’a plus de cancer, a écrit Alejandro sur Instagram.

“Je voulais juste que vous sachiez tous que ma sœur doit sonner sa cloche contre le cancer !!!” Alejandro a écrit, à côté de deux photos avec Hernandez. “Elle est actuellement sans cancer et tous les résultats de ses tests continuent d’être excellents !! Elle a officiellement terminé ses traitements, mais fera régulièrement ses examens.” L’acteur a ensuite remercié ses fans pour leur soutien. “Du fond du cœur… Merci à vous tous qui l’avez eue dans vos prières et à tous ceux qui lui ont fait un don Gofund me. Beaucoup d’amour à vous tous”, a-t-il écrit.

Après avoir partagé la bonne nouvelle, les fans ont inondé la page d’Alejandro pour féliciter sa sœur. “Félicitations à elle… Cela doit être un sentiment si merveilleux pour elle et pour vous tous”, a écrit un fan. “Une si merveilleuse nouvelle”, a commenté un autre. “Tellement heureux d’entendre cela”, a écrit un autre fan. “Alors, TELLEMENT heureux d’apprendre cette nouvelle, Kev”, a écrit Rachael Harris, co-star d’Alejandro sur Lucifer.

En 2019, Alejandro a partagé un lien vers la page GoFundMe que lui et sa famille ont lancée pour aider à payer les frais médicaux d’Hernandez. Plus tôt cette année-là, on lui a diagnostiqué un cancer de l’utérus de stade IVB, le seul cancer que son assurance ne couvrait pas. Alejandro a payé l’hystérectomie de sa sœur pour retirer son utérus, mais les médecins ont découvert plus tard que son cancer s’était propagé à d’autres parties de son corps.

“Nous demandons à tout le monde de nous aider”, a écrit Alejandro en 2019. “Kimberly est une femme gentille et forte qui est le roc de son foyer enseignant à la maison notre neveu et notre nièce qui vivent avec elle, prenant soin de son fils (mon autre neveu ) et son mari. Nous espérons tous qu’elle surmontera cela et nous vous demandons gentiment votre aide pour nous aider tous. “

Alejandro est surtout connu pour ses rôles dans Sons of Anarchy, Parenthood, True Blood, Arrow et Grey’s Anatomy. Il a joué le rôle de Daniel Espinoza dans Lucifer depuis que la série a fait ses débuts sur Fox en 2016. Son personnage est l’ex-mari de Chloe Decker, joué par Lauren German. L’émission a déménagé sur Netflix pour la saison 4 et ses 10 derniers épisodes sortiront le 10 septembre. Le prochain projet d’Alejandro est la série limitée La vie pendant la guerre, basée sur le roman de 2018 de Katie Rogin.