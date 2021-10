La star de “Lucifer” Lesley-Ann Brandt décroche son prochain rôle majeur

L’acteur de Lucifer, Lesley-Ann Brandt, poursuit son travail sur la saison 6 avec sa prochaine grande émission télévisée. Brandt, qui a joué le démon Mazikeen (alias Maze) dans Lucifer, devrait produire la star de Hanover Street, une nouvelle série dramatique. L’histoire se déroulera au Cap, en Afrique du Sud, pendant l’apartheid. Il se concentrera spécifiquement sur le district six, une zone de la ville avec une forte communauté LGBTQIA + et une population globalement diversifiée, malgré les règles de l’apartheid.

Brandt travaille avec Revelations Entertainment, propriété de Morgan Freeman et Lori McCreary. Adrian Cunningham de D6 Entertainment produira également l’émission. “Nous sommes ravis de nous être associés à Lori, Morgan et l’équipe de Revelations pour donner vie à la beauté et à la tragédie du District Six”, a déclaré Brandt, 39 ans, à Deadline. “C’est une histoire tellement personnelle pour moi, ma famille et les habitants de Cape Flats. Alors que la barbarie du régime d’apartheid a déjà figuré à l’écran, Hanover Street s’appuiera sur la joie et la solidarité partagées par la communauté face à la répression. “

McCreary a invoqué deux des films de Freeman Bopha! (qu’il a dirigé) et Invictus (dans lequel il a joué Nelson Mandela) lors de la discussion du projet. Elle a déclaré : « Il existe une corrélation certaine entre la réconciliation raciale qui s’est produite en Afrique du Sud – et qui se poursuit aujourd’hui – et les conversations importantes qui se déroulent aujourd’hui en Amérique. Bopha ! explore la violence policière et Invictus, la réconciliation raciale. Nous trouvons parfois plus facile de réfléchir sur des histoires dans un autre pays pour en savoir plus sur nous-mêmes.”

Il n’y a pas encore de date de début de production ni de date de sortie. De plus, aucun réseau ou service de streaming n’a encore accepté d’héberger la série. Cependant, chaque fois que cela se produit, nous, ici à PopCulture.com, nous assurerons de vous tenir au courant. En attendant, tous les épisodes de Lucifer sont diffusés sur Netflix. Brandt peut être trouvé sur Instagram à @lesleyannbrandt.