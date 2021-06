La star de l’UFC Chris Weidman de retour dans le gymnase lançant des coups de poing 54 jours après une horrible fracture de la jambe

in

Chris Weidman est déjà sur la voie du rétablissement à peine 54 jours après avoir subi l’une des pires blessures de l’histoire de l’UFC.

Contre Uriah Hall à l’UFC 262, l’Américain s’est cassé la jambe avec le tout premier coup de pied du combat qui l’a vu se précipiter à l’hôpital.

Dès que Weidman a décroché le coup de pied, sa jambe s’est repliée

Le poids moyen a subi une intervention chirurgicale pour réparer sa jambe dans les 24 heures suivantes et maintenant, le jour de son 37e anniversaire, Weidman est de retour au gymnase.

Il a été vu en train de travailler sur un combo de coups de poing dans le gymnase et s’est doucement avancé pour décrocher ses coups.

‘The All-American’ Chris Weidman de retour à l’entraînement dans le gymnase seulement 54 jours après une horrible fracture de jambe contre Uriah Hall à l’UFC 261

À la suite de la pause, Weidman avait craint de perdre sa jambe si l’os ne se remettait pas correctement en place.

“J’avais assez peur de cette douleur parce que je pense aux pires scénarios”, a-t-il expliqué.

“Le pire des cas est que l’approvisionnement en sang ne revient pas à mon os et ne prend pas, ce qui signifierait une possible amputation.”

Chris Weidman a travaillé sur ses grèves

54 jours seulement après une jambe cassée, c’est de la folie !

Il était une fois la même chose pour son pouce, vous pouvez donc comprendre son inquiétude.

Après la pause, le président de l’UFC, Dana White, a fait tout ce qu’il pouvait pour prendre soin de son combattant et Weidman était reconnaissant envers son patron, soulignant qu’il avait organisé un jet privé pour le ramener chez lui et sa famille.

Chris Weidman a essayé de mettre du poids sur sa jambe et s’est effondré instantanément

“Je ne peux pas vraiment bouger ma jambe, donc je vais pouvoir lever ma jambe et être plus à l’aise et mes enfants pourront faire l’expérience d’un jet privé, ce sera donc génial”, a-t-il déclaré.

“Merci pour tout l’amour et le soutien, je le ressens et je l’apprécie vraiment.”

Weidman espère certainement participer à nouveau à l’UFC et Hall a déjà déclaré qu’il donnerait volontiers à Weidman le match à nouveau et réécrirait leur histoire.