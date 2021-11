La star de l’UFC Conor McGregor semble avoir beaucoup de muscle alors qu’il montre un physique plus volumineux au gymnase

Conor McGregor est hors de combat depuis qu’il s’est cassé la jambe en juillet, mais il n’est en aucun cas hors de forme.

Le tout premier double champion de l’histoire de l’UFC a soulevé des poids pendant que sa jambe récupérait et il semble maintenant avoir un physique plus volumineux que jamais.

McGregor a pris du volume dans le gymnase, il semble

McGregor a opéré pendant la grande majorité de sa carrière au poids plume et plus tard au poids léger, mais il a plongé ses orteils dans le poids welter (170 livres) et il semble qu’il pourrait y trouver une nouvelle maison avec son dernier physique.

The Notorious a été pressenti pour revenir et défier à nouveau Dustin Poirier l’été prochain afin qu’il puisse mettre fin à leur trilogie qu’une jambe cassée ne lui a pas permis de faire. Poirier contestera le titre UFC des poids légers à l’UFC 269, donc probablement McGregor sera de retour à 155 livres pour cela.

L’Irlandais dit qu’il n’a pas eu beaucoup d’autre choix que de se muscler pendant sa rééducation et avec cela, sa puissance légendaire a augmenté.

PARI SPÉCIAL – OBTENEZ CANELO POUR BATTRE PLANTE PAR KO, TKO ou DQ AU 30/1

Avec sa jambe hors de combat, McGregor s’est concentré sur l’augmentation de sa force et de sa puissance

« Il y a des avantages et des inconvénients à tout », a déclaré McGregor. « Je ne pouvais pas bouger les trois derniers mois, alors j’ai apporté des poids lourds et je les ai déplacés. Répétitivement », a-t-il écrit sur Twitter.

« Jouez avec les cartes qui vous sont distribuées. Ma puissance a augmenté de plus de 50 pour cent.

McGregor s’est cassé la jambe contre Poirier en juillet et a été opéré le lendemain. Maintenant quatre mois après son rétablissement, la sensation au box-office a laissé entendre qu’il était sur le point de reprendre l’entraînement.

Vous devez dire que Conor McGregor a l’air plutôt bien, mais combien pèse-t-il maintenant ?

Conor McGregor devra perdre du poids s’il veut affronter à nouveau Dustin Poirier

Le président de l’UFC, Dana White, avait initialement spéculé que McGregor pourrait revenir à l’été 2022 une année complète après sa blessure et a même suggéré qu’il reviendrait contre Poirier.

McGregor a d’autres options. Un gros combat de trilogie avec Nate Diaz est toujours là. De plus, la division des poids légers regorge désormais de talent.

Il n’a jamais combattu Justin Gaethje ou Michael Chandler. Islam Makhachev est maintenant en hausse et classé dans le top cinq tandis que Khamzat Chimaev recherche de la fumée chez les poids légers ou welters.

Peut-être qu’une sortie avec Tony Ferguson susciterait un certain intérêt chez les deux hommes sur les points perdants? Le roi du box-office a toujours des options et il semble qu’il soit déterminé à revenir à l’UFC en meilleure forme que jamais.

Et qu’en est-il de son rêve de revenir sur le ring de boxe ? N’appelez pas Canelo Alvarez de toute façon !

S’adressant à BT Sport avant son combat contre Caleb Plant, on lui a montré des photos de diverses stars du sport, dont Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et McGregor.

« Oh mon dieu, non. N’essayez pas mec, n’essayez pas », a-t-il dit.