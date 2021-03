La star de l’UFC, Dan Ige, marque le KO le plus net avec le seul coup de poing du combat en seulement 22 secondes contre Gavin Tucker

Dan Ige a fait une déclaration absolue avec un KO de 22 secondes à l’UFC Las Vegas 21 samedi.

Le poids plume hawaïen venait de subir une défaite contre Calvin Kattar l’été dernier qui a mis fin à son impressionnante séquence de six victoires consécutives.

Getty Images – Getty Ige a été le premier au coup de poing … et le dernier

Mais il est revenu sur la bonne voie de la manière la plus rapide possible avec sa victoire rapide sur Gavin Tucker, un homme qui était lui-même sur une séquence de trois victoires consécutives. Ce n’est que la deuxième perte de la carrière de Tucker.

Ige est passé à 15-3 avec une main droite incroyable qui était le premier et le seul tir qu’il ait dû lancer dans le combat.

Les deux hommes se sont rencontrés au milieu de l’octogone et ont tous deux lancé des tirs en même temps, mais Ige a attrapé son ennemi en premier et à la couleur. Il n’a pas nécessité de tirs de suivi car l’arbitre est intervenu et donc le seul coup de poing de tout le combat était le coup de grâce!

« Boom va la dynamite », a déclaré Ige après le combat. «50 K», a-t-il ajouté en référence à un éventuel bonus d’après-combat.

«Je sais que je possède le pouvoir d’exclure n’importe qui. C’est juste le timing et la précision et le tir », a déclaré Ige aux médias après le combat.

Interrogé sur l’obtention d’un autre bonus, il a été franc sur la façon dont il valorise la performance de la nuit par rapport aux autres.

«Mais définitivement, je l’ai dit lors de la conférence de presse avant, pour moi, Fight of the Night [bonus] est presque irrespectueux. Je veux la performance de la nuit. Je ne veux pas me battre avec qui que ce soit et subir des dégâts inutiles. Je veux aller là-bas, finir les combats, obtenir des éliminations et c’est ce que j’ai fait ce soir.

Document à distribuer – Getty Tucker a été fait pour après Ige connecté flush

Getty Images – Getty Une vraie promenade KO!

«Je me sens juste extatique», a déclaré Ige. «Je suis content d’avoir remporté la victoire. Je suis heureux d’être en bonne santé. Je suis juste reconnaissant. Et j’ai hâte de rentrer à la maison, d’être avec ma femme, de passer du temps avec elle et de me préparer pour ce nouveau petit garçon.

«Je m’attendais à une guerre; Gavin est un enfant difficile », a ajouté Ige. «J’aurais pu tout aussi bien me retrouver là-bas sur la toile, mais nous nous sommes entraînés dur. J’ai tout vu là-dedans et j’ai décroché le premier coup. Le reste appartient à l’histoire. »