La star de l’UFC Darren Till se retire du combat de Marvin Vettori avec une clavicule cassée

Le combat de Darren Till avec Marvin Vettori la semaine prochaine est terminé avec le Britannique souffrant d’une fracture de la clavicule à l’entraînement.

Le poids moyen a déclaré qu’il avait été « détruit » par la nouvelle dans un post sur Instagram.

Till n’a pas de chance en ce qui concerne les blessures

Kevin Holland, qui vient de subir une défaite contre Derek Brunson la semaine dernière, a proposé d’intervenir avec un préavis de 10 jours et Vettori a accepté sur Twitter. L’UFC n’a pas encore confirmé le combat.

La dernière défaite de Vettori est survenue contre le champion maintenant des poids moyens Israel Adesanya en avril 2018 et il a remporté ses quatre dernières rencontres depuis.

Cependant, il a eu de la chance avec son activité car sept de ses 11 derniers combats ont été annulés et il ne s’est pas retiré d’un seul d’entre eux.

Till a fait un début prometteur chez les poids moyens en battant Kelvin Gastelum en 2019

Till a publié une déclaration sur Instagram montrant son chagrin lors du dernier revers de blessure. Adesanya avait déclaré que Till était le prochain en ligne pour un tir au titre s’il avait gagné contre Vettori.

«Chaque personne qui est autour de moi ou qui a été autour de moi sait que je m’entraîne quotidiennement avec les genoux, le bas du dos, les épaules, les mains et la liste est longue.

«Hier, en forant, je suis tombé et j’ai tout de suite su que j’avais cassé quelque chose. Dire que je suis f ****** détruit par cela est un euphémisme.

«J’ai littéralement mis mon cœur, mon âme, mon esprit, mon corps physique, mon argent, ma nutrition, mon sommeil, ma récupération et puis certains pour m’assurer que j’y suis allé la semaine prochaine et que je lui ai enlevé la tête. Et j’étais sûr à 100% que j’allais le faire… et avec facilité !!!

«Je suis sûr qu’il pensait la même chose mais ahh bien.

Till a ensuite expliqué comment il partageait le même médecin que la légende de Liverpool Steven Gerrard et a noté sa réaction.

Son compatriote Gerrard, qui vit maintenant à Glasgow en tant que patron des Rangers, a partagé le même médecin que la star de l’UFC Till en jouant

«Histoire amusante alors que nous parlons de blessures, @stevengerrard et moi avons le même médecin pour nous remplir d’aiguilles lorsque nous traversons une douleur intense – ou nous avons eu la même chose parce qu’il a pris sa retraite maintenant.

«Et le Docteur rit à chaque fois qu’il me voit et dit que ça me rappelle de lui, plus de cartilage mais toujours prêt à faire n’importe quoi pour performer sans se laisser blesser.

« Et c’est exactement comme ça que je suis, c’est pourquoi je suis dégoûté quand je vois la moitié de ces soi-disant combattants pleurer sur de petites blessures à la cheville ou aux orteils, allez-y. »

Jusqu’à présent, il doit guérir et il espère sans aucun doute pouvoir récupérer et se battre dans la seconde moitié de 2021.