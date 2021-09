La star de l’UFC défie la star de Manchester United

Les croisements du MMA à la boxe deviennent de plus en plus courants, surtout lorsque les combattants ont autant de succès sur le ring qu’Anderson Silva. Jake Paul attire également de nombreuses personnes qui souhaitent passer à la boxe pour l’affronter, comme l’a récemment fait Tyron Woodley. Aussi Vítor Belfort vient de boxer. Comme Conor McGregor l’a fait en 2017. Mais c’est une toute autre histoire pour un footballeur d’aller aux arts martiaux mixtes pour un combat.. Et certainement le combat qui est mis sur la table maintenant est totalement impossible pour qu’il se produise.

Mais Paddy Pimblett sait quelle belle opportunité il a après ses énormes débuts à l’UFC et ne manquera pas l’occasion de s’imposer comme une star.. En ce moment, c’est assez sensationnel, mais il faut qu’il attire beaucoup plus d’attention et plus de victoires pour en être vraiment un. Et bien qu’il ne puisse pas affronter la star de Manchester United Bruno Fernandes, il a déclaré qu’il aimerait le combattre, ce qui est largement discuté. Il a également évoqué Cristiano Ronaldo mais dans son cas uniquement pour le féliciter.

Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo à Manchester United

Ceci a commenté “The Baddy” s’adressant récemment à la BBC :

« J’en choisirais probablement un dans chaque équipe. Mais je pense que juste parce que c’est tellement surfait, Bruno Fernandes. Non, ce n’est pas de classe mondiale. Je ne pense pas que quiconque dans cette équipe United soit de classe mondiale à part (Cristiano) Ronaldo. »