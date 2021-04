La star de l’UFC Jorge Masvidal “ a battu le f *** ” de Nate Diaz, est “ trop d’homme ” pour Conor McGregor, s’est battu dans les rues de Miami et admire Donald Trump

Assis au volant d’un McDonald’s à Miami, Jorge Masvidal a écouté avec bonheur la voix puissante du grand Kimbo Slice.

Le jeune homme de 18 ans a été invité à se rendre de l’autre côté de Miami pour affronter le protégé de Slice ce jour fatidique de 2004, un combattant de rue redouté connu sous le nom de Ray, dans quelques heures seulement.

.

Jorge Masvidal est l’un des plus grands tirages PPV en MMA aujourd’hui

Après avoir peaufiné le rappel de son hamburger, «Gamebred» est parti à la bagarre dans l’arrière-cour sans savoir que son voyage le conduirait à se battre à l’autre bout du monde sous les lumières les plus brillantes.

Il convient peut-être que l’ancien combattant de rue ait remporté son tout premier combat pour le titre UFC avec un préavis d’une semaine sur “ Fight Island ” contre l’un des champions les plus dominants du sport.

Le combat de Masvidal à l’UFC 251 contre Kamaru Usman a attiré certains des plus gros chiffres de pay-per-view pour l’UFC en 2020 – presque autant que le retour de Conor McGregor en janvier.

Il a l’occasion de redresser les torts de cette nuit à Fight Island ce samedi soir à l’UFC 261, avec tout un camp derrière lui et sa confiance en soi monte en flèche.

Le voyage des ruelles de Miami à la superstar du box-office est aussi divertissant et coloré que la carrière de Masvidal lui-même. Mais rien n’a jamais été remis à Masvidal et il a certainement payé son dû pour se hisser au sommet.

(Annonce) REGARDER UFC 261, USMAN VS MASVIDAL 2, SUR BT SPORT

. – .

Masvidal est allé 25 minutes avec Kamaru Usman avec sa réputation renforcée

Ses parents étaient tous deux immigrés, sa mère est arrivée aux États-Unis en provenance du Pérou et son père est arrivé de Cuba à l’âge de 14 ans après avoir parcouru 90 miles en mer sur un radeau de fortune fabriqué à partir d’un pneu de tracteur.

Le jeune a déménagé autour du 305 avec sa mère, mais n’a vu que très peu de Masvidal Sr qui a été incarcéré pendant 18 ans pour trafic de drogue alors que son fils n’avait que quatre ans.

Bien qu’on lui ait dit que son père était dans l’armée, Masvidal a appris où se trouvait son père à 13 ans et a commencé à lui rendre visite régulièrement en prison.

Ses années d’enfance ont été agréables, bien que pauvres, avec sa nature hyperactive et son désir de compétition qui l’ont conduit à son tout premier combat.

. – .

‘Gamebred’ s’est battu pour des promotions partout dans le monde

«J’avais environ neuf ans à vélo avec des amis lorsque nous avons été arrêtés par un groupe de gars qui avaient trois ou quatre ans de plus que nous», a-t-il déclaré à la BBC.

«L’un des gars se penche, attrape ma chemise, sort un couteau et me dit de lui donner mon vélo. J’étais effrayé. Il avait un couteau. Mais il y avait une clôture entre nous, alors je me suis retiré, j’ai évalué la situation, puis j’ai décollé.

«Puis, cinq ou six mois plus tard, il y a cet incident où mon ami a été giflé à l’école, et j’ai demandé qui est le type qui vous a giflé? Il a pointé le gamin et par chance, j’ai réalisé que c’était le même gars qui m’avait tiré un couteau.

«Nous avons commencé à y aller à côté de la cafétéria. Je savais comment donner des coups de poing en regardant des films de kung-fu, et j’ai décroché une rafale, plus un coup de tête qui lui a cassé le nez.

. – .

Une courte défaite face à Benson Henderson était l’histoire de son début de carrière

À 14 ans, il boxait après l’école et prenait des cours de karaté pour assouvir sa soif de violence. Bien qu’il ait commencé à lutter pour son équipe de lycée et ait gagné une place de départ, ses notes l’ont empêché de concourir.

À peine quatre ans plus tard, il a eu son tout premier combat d’arts martiaux mixtes professionnels alors qu’il était encore adolescent et a marqué un KO au premier tour.

Vétéran de près de 50 combats, le joueur de 36 ans a concouru pour Bellator, Strikeforce, Shark Fights et World Victory Road, mais n’a jamais réussi à atteindre les sommets de l’UFC.

Il était considéré comme une sorte de compagnon; un gardien aux échelons supérieurs de la division des poids légers, puis des poids welters. Mais une émission de téléréalité a sauvé sa carrière.

. – .

Un KO étonnant de Donald Cerrone en 2017 a stimulé sa cause

. – .

Mais il a été intimidé par Stephen ‘Wonderboy’ Thompson quelques mois plus tard et a dûment quitté l’UFC

Masvidal remercie le jeu télévisé de la République dominicaine, Exatlon Estados Unidos, pour avoir aidé à recharger ses batteries.

«C’était un bouton de redémarrage», a-t-il déclaré à l’UFC. «J’ai appris à me connaître au niveau conscient et au niveau subconscient.

«Je dois être loin des téléphones portables, des gens, de la musique, de tout ce à quoi nous sommes habitués.

«Et à ce moment-là, je n’ai entendu qu’une seule voix, qui était la mienne. Peut-être que pour certaines personnes, c’est effrayant. Je l’ai aimé. J’étais juste en train de me connaître, de découvrir ce qui me motive vraiment, ce que j’aime tant dans ce sport, pourquoi je fais ça.

Et il était de retour en beauté en 2019, assommant de manière spectaculaire Darren Till et Ben Askren, puis consolidant son statut de l’un des meilleurs combattants du jeu avec une défaite de Nate Diaz pour le titre BMF au Madison Square Garden en novembre. Le lieu emblématique a également été le théâtre de sa défaite face à Stephen Thompson à l’UFC 217, ce qui a provoqué l’exil.

. – .

“ Gamebred ” a récupéré et a remporté la victoire KO à la 02 Arena

. – .

Masvidal a éliminé Ben Askren en cinq secondes à l’UFC 239

“Le combat de Ben Askren, c’était tout”, a déclaré Joe Rogan. «C’était la cerise sur le gâteau, puis bien sûr le merking [sic] de Nate Diaz.

«Il a battu le f *** de Nate Diaz. C’était un combat fou. C’est un monstre. Il est difficile à gérer pour quiconque.

Masvidal lui-même a poursuivi: «Ce mec qui s’est battu ce jour-là; ce gars n’est plus avec nous. Il repose en paix ailleurs.

«J’ai enterré ce type il y a longtemps. Cet autre Gamebred n’existe plus. C’est ma résurrection. “

Conor McGregor a appelé un combat avec lui “ nuit de la culotte rouge ” échappant aux millions de dollars que vous pouvez vous attendre à gagner contre lui, mais un combat contre “ Gamebred ” ne s’est pas encore concrétisé.

Les rumeurs suggèrent que Dana White lui-même a bloqué le combat, Masvidal suggérant “ qu’ils ne veulent pas d’une accusation de meurtre contre moi ” et que “ le président a dit que nous ne pouvons pas rivaliser parce que je suis trop homme ”.

Au lieu de cela, il a la chance de remporter le titre des poids welters de l’UFC lors de son 50e combat professionnel ce week-end. Attachez-vous et profitez du train hype aussi longtemps qu’il dure, car des personnages comme Masvidal ne viennent pas très souvent.