La star de l’UFC, Khamzat Chimaev, brise la table et est retenue par des gardes de sécurité pour avoir tenté d’entrer dans la cage après que son coéquipier a été assommé

Khamzat Chimaev a dû être retenu par des membres de la sécurité lors d’un événement MMA dans sa Suède natale après avoir tenté de prendre d’assaut la cage.

La star de l’UFC était sur place pour regarder l’un de ses coéquipiers se battre lors de l’événement, mais ils ont été assommés à froid.

Le talentueux lutteur a commencé le MMA en 2016 après avoir regardé le combat de Conor McGregor avec Jose Aldo et est allé 6-0 avant de signer à l’UFC

On ne sait pas ce qui a provoqué la réaction furieuse de « Borz », que ce soit l’arrêt lui-même ou le combattant s’est dirigé vers le coéquipier de Chimaev et s’est assis à côté de lui.

Chimaev peut être vu dans une séquence vidéo de l’incident claquant une table de frustration avant de sauter par-dessus une clôture pour essayer d’entrer dans la cage.

Le Suédois arrive jusqu’à la porte de la cage avant que plusieurs gardes de sécurité ne l’arrêtent net et ne l’escortent jusqu’à son siège.

Le joueur de 26 ans est l’un des nouveaux produits les plus en vogue de l’organisation après avoir absorbé une seule frappe importante au cours de sa carrière à l’UFC et enregistré quatre victoires record.

Il est entendu que l’ancien challenger pour le titre Gilbert Burns sera son prochain adversaire et une victoire pourrait bien le propulser vers l’or des poids welters.

Chimaev – qui s’entraîne au Allstars Training Center en Suède – a été soutenu par son partenaire d’entraînement Alexander Gustafsson pour détrôner Usman.

«Je pense qu’il aurait endormi Kamaru Usman honnêtement. Je pense que s’il touche juste son menton, c’est une grande chance que Kamaru Usman s’endorme », a déclaré Gustafsson. ESPN.

« J’aime Kamaru Usman, c’est un grand champion et il vient de battre des records et comme vous le savez, c’est un plaisir de le voir se battre parce qu’il est très bon et technique.

.

Khamzat Chimaev n’a d’yeux que pour la suprématie de l’UFC et un tir livre pour livre

« J’adore son jab et sa lutte et vous pouvez voir qu’il est au top, Kamaru Usman. Mais je ne peux pas le voir prendre les coups de Khamzat.

« J’ai combattu avec tellement de gars dans tellement de niveaux, poids lourds, poids lourds légers, poids moyens et poids welters, ce gars ne fait que mettre les gens à l’écart des séances d’entraînement. »