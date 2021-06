La star de l’UFC Mason Jones veut ses camps d’entraînement comme celui de Conor McGregor, a appris les mouvements de Dustin Poirier et Andre Ward

Mason Jones a la chance de relancer sa carrière à l’UFC lorsqu’il affrontera Alan Patrick ce samedi à Las Vegas.

Le Brésilien est le deuxième combat de Jones à l’UFC après avoir fait ses débuts en janvier sur Fight Island, perdant une décision partagée serrée contre Mike Davis.

Mason Jones avant ses débuts à l’UFC

Le Gallois est entré à l’UFC 10-0 et avec un pedigree similaire à celui de Conor McGregor en tant que double champion de Cage Warriors, mais il a subi la première défaite de sa carrière après être entré dans le combat à 40%, a-t-il déclaré à talkSPORT.

Mais le joueur de 26 ans ne veut pas se cacher derrière des excuses. Jones veut entrer dans la colonne des victoires et quand il le fera, il a l’intention de suivre de grands pas.

“Je m’entraîne dans trois gymnases différents”, a expliqué Jones à talkSPORT. «Mon gymnase de frappe est avec mon entraîneur de frappe et je descends et fais des séances d’entraînement avec lui.

«Je m’entraîne avec mon entraîneur de lutte/ju-jitsu à Cardiff et il vient dans mes autres gymnases et travaille avec Greg, fait un peu d’entraînement là-bas avec mon thaï, mon combat mon combat MMA – beaucoup de choses différentes.

GETTY

La guerre violente était écrite sur le visage de Jones alors qu’il subissait une défaite

«Et nous commençons lentement à nous intégrer de plus en plus à l’équipe Alpha Male où je viendrai pour mes camps et amènerai mes entraîneurs avec moi.

« Pour être juste, je veux faire la même chose que [Conor] McGregor a fait où il avait ses camps voyageant avec lui pour obtenir des entraînements supplémentaires et des choses différentes. Je commence lentement à comprendre, mais cela coûte beaucoup d’argent et mes entraîneurs ont ces choses appelées emplois qui ne cessent de gêner, ce qui est vraiment irritant.

«Mais oui, ils sont tous à bord et ils sont tous en soutien. C’est une chose difficile à atteindre, mais nous commençons à jeter les bases pour que tout soit en place.

Le régime d’entraînement de McGregor est certainement intelligent à suivre, mais de qui d’autre Jones a-t-il appris au cours de sa jeune carrière ?

Mason Jones est connu pour être l’agresseur et se battre contre ses adversaires

“Mon entraîneur de ju-jitsu utilise un système de mendicité, d’emprunt et de vol qui, si vous en avez besoin, vous demandez aux gens des informations sur la façon dont ils font les choses”, a-t-il ajouté. “Vous empruntez des choses si vous voyez quelqu’un le faire et apprenez alors que voler quelque chose est là où vous le voyez et le prenez carrément, ce qui est une chose similaire.

« C’est comme ça que j’ai toujours été. Quand je boxais, j’aime le style pull-down d’Andre Ward où il enlève beaucoup les gants. [Vasyl] Le jeu de jambes de Lomachenko, j’essaie toujours d’imiter la façon dont il bougeait ses pieds.

« Vous volez des choses différentes. Dustin Poirier fait un truc de fouet au pistolet que j’ai commencé à inclure beaucoup dans mon style. Il s’agit simplement de saisir des pièces de partout. Je n’ai jamais été impoli ou ne pas écouter quand quelqu’un a eu des conseils pour moi.

Mason Jones cherche désespérément à lever la main samedi

«Beaucoup de mes combats, ce sont mes entraîneurs qui ont vu les coups de mollet et ont réalisé que nous pouvions les intégrer davantage aux bons moments, et ils ont vraiment aidé mon style. Même chose pour la lutte, vous devez voler, mendier et emprunter à tous ces endroits différents quand vous le pouvez.

Jones a la chance de remporter sa première victoire à l’UFC samedi soir.