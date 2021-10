La superstar de l’UFC Paddy Pimblett est restée furieuse après avoir été éjectée de Vicarage Road par les stewards pour avoir célébré la victoire de Liverpool.

Les Reds ont remporté une victoire 5-0 lors du coup d’envoi de samedi, en direct sur talkSPORT, mais Pimblett n’a pas pu regarder une grande partie du match après avoir été mené hors du sol.

La star de l’UFC a été retirée de Vicarage Road

Pour aggraver ses frustrations, le fan de Liverpool a ensuite été expulsé d’un pub car il était spécifiquement dédié aux supporters locaux.

Roberto Firmino a réussi un triplé et Mohamed Salah a marqué pour le huitième match consécutif – et quel but c’était aussi – alors que Liverpool a livré une masterclass lors d’une démolition lors du retour de Claudio Ranieri en Premier League.

L’équipe de Jurgen Klopp a dominé dès le départ pour prolonger son invincibilité en championnat à 18 matchs, Sadio Mane ouvrant le score avec son 100e but en Premier League.

Pimblett, 26 ans, était au match en tant que fan dans les tribunes extérieures et s’est rendu sur Instagram pour exprimer son mécontentement envers les Hornets et leurs équipes de sécurité.

Firmino a marqué un triplé lors de la défaite 5-0

Pimblett était furieux contre les stewards de Watford

Il a écrit : « Les intendants de Vicarage Road lors d’un voyage de pouvoir nous expulsent pour avoir célébré WOW !

« Je ne peux pas croire l’audace de ces stewards qui nous distinguent lorsque plusieurs personnes [sic] célébré autour de nous et nous a escortés hors du stade Watford faire quelque chose à propos de votre [sic] intendants. »

Il a ajouté: « J’ai été expulsé du match pour avoir célébré et maintenant nous avons été expulsés du boozer par les stewards parce que c’est un boozer à domicile.

« Watford, Ben Foster, je t’aime mon pote. Mais j’espère que Watford tombera, vous êtes horribles, horribles.

« The Baddy » a fait une première apparition sensationnelle dans l’Octogone le mois dernier contre Luigi Vendramini alors qu’il éliminait l’Italien en un tour.

‘Suga’ Sean O’Malley a été évoqué comme prochain adversaire potentiel, mais le Liverpudlian insiste sur le fait qu’il veut affronter un poids léger certifié ensuite.

