À l’UFC 261, l’UFC accueillera de nouveau les fans dans une arène complète pour la première fois en plus d’un an.

Pour fêter ça, Dana White a mis en place une carte avec trois combats pour le titre.

Dana White s’emballe pour accueillir de nouveau les fans sur les cartes UFC

Kamaru Usman et Jorge Masvidal participeront à l’événement principal avec Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade pour le titre poids mouche féminin et le titre poids paille féminin Weili Zhang contre Rose Namajumas le soutenant.

White est récemment apparu sur le podcast Hot Boxin ‘de Mike Tyson et alors qu’il pariait 1 million de dollars que Ben Askren battra Jake Paul a fait la une des journaux, il y a également eu un échange sur Zhang et Namajunas.

Dana White: Vous connaissez Weili Zhang, notre champion du mot chinois?

Mike Tyson: Ouais.

White: Nous la voulons et Rose Namajunas, alors j’espère que nous pourrons y parvenir.

Tyson: Woo! Ce sera dur.

White: Exactement, ce sera un grand combat, et si elle bat Rose Namajunas, tout le monde veut la voir monter et combattre Valentina Shevchenko, ce qui est un autre grand combat.

Tyson aime le MMA et est proche du président de l’UFC, Dana White

Tyson: Mais écoutez, Rose ne va pas être une promenade.

White: Absolument pas.

Tyson: Elle est si belle mais elle est si vicieuse.

Blanc: Exactement!

Tyson: Tellement beau, juste un bébé poupée. Golly.

White: Belle petite fille qui ressemble à si vous la voyiez là-bas…

Tyson: Elle mangerait votre cœur, vous détruirait.

Blanc: Exactement.

Bien qu’apparemment un échange inoffensif, il semble que Zhang ait pu s’offusquer des attaques partisanes de Tyson contre Numajunas.

Weili Zhang est sorti vainqueur d’une bataille brutale avec Jedrzejczyk

S’adressant à CGTN, Zhang a déclaré: «Tyson n’a pas le droit de commenter car il ne sait rien du MMA. Il ne sait rien de moi.

«Je ne serai pas affecté, mais je ferai de mon mieux à la place, et je suggère à Tyson d’essayer le MMA (arts martiaux mixtes) lui-même.

S’exprimant sur le combat lui-même, Zhang fait face à l’un des meilleurs attaquants du MMA féminin et les sensations chinoises se disent préparées.

«Elle a d’excellentes compétences en jeu de jambes et en boxe. Je me suis préparée spécifiquement pour ses compétences », a-t-elle déclaré. «Je vais vérifier mon arsenal et choisir l’arme appropriée pour jouer contre elle. Je sais que tout peut arriver.

Mike Tyson a toutes sortes d’invités de haut niveau sur son podcast

Peut-être que ce que Tyson a dit s’est perdu dans la traduction ou que l’intervieweur a insinué qu’il avait dit quelque chose d’offensant, mais il ne semblait pas vraiment la critiquer du tout!

Zhang est devenue célèbre après sa bataille légendaire avec Joanna Jędrzejczyk l’année dernière et elle est actuellement 20-1 en MMA. Sa seule perte est survenue lors de son tout premier combat.