La star de l’univers cinématographique Marvel hospitalisée après une agression choquante

Barry Keoghan, qui joue dans le prochain film Marvel Eternals, aurait été hospitalisé après avoir été agressé à Galway, en Irlande. L’acteur de 28 ans aurait subi des coupures au visage et est depuis sorti de l’hôpital. Keoghan a acquis une renommée internationale lorsqu’il a joué dans Dunkerque de Christopher Nolan, menant à des rôles dans The Green Knight, Eternals et The Batman.

Keoghan a été retrouvé avec de “graves blessures au visage” à l’extérieur de l’hôtel G à Galway tôt le matin du dimanche 15 août, rapporte le Sunday World. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire de Galway pour y être soigné, puis libéré. Keoghan n’aurait apparemment pas déposé de plainte auprès de la police en lien avec l’incident.

La star a été vue en train de se promener dans la rue Dominick dans le centre-ville de Galway et a posé pour une photo avec un fan. “Il a été aperçu un peu en ville. Il a dit qu’il était venu voir quelques personnes avec qui il était devenu ami quand il était à l’étranger”, a déclaré un témoin au Sunday World. “On savait qu’il restait à l’hôtel G, qui est l’un des hôtels les plus chics de la ville. Mais personne n’a entendu parler d’agression ou de quoi que ce soit et c’était évidemment très silencieux.”

Un porte-parole de la police a confirmé qu’une enquête était en cours, mais aucune arrestation n’a été effectuée. “Gardaí a assisté à un incident dans un hôtel du quartier Wellpark de Galway City le dimanche 15 août 2021, après 3h30 du matin”, indique le communiqué. “Une ambulance a également été appelée et un homme dans la vingtaine a été soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger. Des enquêtes sont en cours. Aucune arrestation n’a été effectuée.”

Keoghan, qui est né à Dublin, a obtenu son rôle décisif en 2013 lorsqu’il a été choisi pour la série policière Love/Hate. Il a ensuite joué dans plusieurs films irlandais avant que Nolan ne le jette à Dunkerque en 2017. La même année, il a également joué dans The Killing of a Sacred Deer, qui lui a valu le Irish Film and Television Award du meilleur acteur de soutien. En 2019, il a remporté une nomination aux BAFTA Rising Star Award après avoir joué dans le drame policier Calm with Horses. Plus tôt cette année, il a été vu dans The Green Knight.

Keoghan a été choisi comme Druig dans Eternals, le prochain film de Marvel Cinematic Universe présentant la race extraterrestre immortelle à la franchise. Le film a été réalisé par Chloe Zhao et sortira en salles le 5 novembre. Keoghan a également un rôle dans The Batman de Matt Reeves, qui s’ouvre le 4 mars.