Après son passage en tant que Mac sur MacGyver, Lucas Till a rejoint l’adaptation dramatique de FX du roman classique The Spook Who Sat by the Door. Dans le pilote produit par Lee Daniel, Lucas Till jouera un rôle de soutien dans le rôle de l’agent de la CIA Graham Renfroe, selon The Hollywood Reporter. La série proposée, qui se déroule dans les années 1960 et 1970, sera un changement pour l’acteur alors qu’il passe de l’action comique de MacGyver à un niveau de sérieux plus élevé dans Spook.