La star de “Mad About You”, Helen Hunt Suing Limo Company qui l’a laissée hospitalisée après un accident

La star de Mad About You, Helen Hunt, poursuit la société de limousine qu’elle utilisait en 2019 lorsqu’elle a eu un terrible accident de voiture. L’équipe juridique de Hunt prétend qu’il y a eu négligence de la part de BLS Limousine Service de LA, Inc, et qu’ils sont responsables des blessures qu’elle a subies lors de l’accident. TMZ rapporte que Hunt a affirmé dans des documents juridiques qu’en plus “des frais médicaux … elle a également subi des pertes de salaire et une perte de capacité de gain – ainsi que de la détresse émotionnelle, de la douleur, des souffrances et d’autres dommages”.

Hunt a été hospitalisée le 17 octobre 2019, après que le véhicule dans lequel elle se trouvait ait été heurté par un autre conducteur dans le quartier Mid-City de Los Angeles, selon plusieurs rapports. Hunt aurait roulé à l’arrière d’un SUV noir lorsqu’il a été coupé par une autre voiture, qui a renversé le SUV sur le côté. Dans des séquences vidéo de l’accident, le SUV noir de Hunt a été vu en train de traverser l’intersection de San Vicente et de l’avenue Tremaine lorsqu’il a été désossé par un autre véhicule au dernier moment, se renversant sur le côté suite à l’impact. Hunt a été emmené au centre médical Cedars-Sinai, se plaignant de douleurs à la suite de la collision. Elle a été libérée plus tard dans la soirée après avoir été examinée par des médecins.

Ironiquement, l’homme qui a sorti Hunt de la voiture après l’accident a dit à ET qu’il n’avait aucune idée de qui il sauvait. “Je ne savais pas que j’aidais une star. Mon premier réflexe était de sortir tout le monde sain et sauf”, a déclaré Zarren Thomas. “C’était assez effrayant. Je ne savais pas si tout le monde allait bien. C’est tout ce à quoi je pensais.” Il a dit qu’il n’avait réalisé qu’il avait aidé une célébrité que lorsque ET lui en a dit autant lors de l’interview.

Hunt filmait à l’époque la reprise de la série limitée de Mad About You, et elle a assuré aux fans quelques jours plus tard sur Instagram qu’elle était de retour au travail. Hunt a brièvement parlé de l’incident en novembre de la même année. “C’était effrayant”, a déclaré l’actrice oscarisée à Entertainment Tonight sur le tournage de Mad About You de Paul Reiser et sa co-vedette. “Je suis reconnaissante d’être ici avec mon ami”, a-t-elle déclaré. “Moi aussi!” Intervint Reiser.