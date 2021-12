La star de Made In Chelsea, Oliver Proudlock, et sa femme attendent leur premier bébé

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un site Web

Oliver Proudlock et Emma Louise Connolly ont révélé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble après avoir partagé une magnifique vidéo sur Instagram.

La star de Made In Chelsea, 32 ans, a épousé sa femme Emma, ​​30 ans, lors d’une cérémonie privée en décembre de l’année dernière.

C’était leur quatrième tentative de se marier, car les restrictions de Covid continuaient de jeter des clés dans les travaux, et le couple a gardé leur mariage secret jusqu’à un mois après leur mariage.

Maintenant, cependant, les fans de la star de télé-réalité ont pu avoir un aperçu du jour de leur mariage, alors qu’Emma a partagé un magnifique montage vidéo d’elle et de son mari, et a annoncé qu’ils attendaient un enfant ensemble.

La vidéo, publiée sur Instagram, commence au moment où Emma et Proudlock ont ​​été déclarés mari et femme et se sont embrassés sur l’autel, alors que quelqu’un dans la foule criait « Ouais bébé! ».

Il est ensuite passé à un adorable clip en noir et blanc d’Emma, ​​visiblement enceinte, souriant alors que Proudlock brandit un petit pull arborant les mots « Ouais bébé! ».

Emma Louise et Proudlock se sont mariés le 15 décembre de l’année dernière et ont révélé qu’ils attendaient exactement un an plus tard (Photo : @proudlock/ Instagram)

Une version allégée de Can’t Help Falling In Love With You d’Elvis joue en arrière-plan pendant que le couple rit et s’embrasse, avant que Proudlock n’embrasse la bosse d’Emma, ​​avec la future maman qui commence à pleurer.

Elle a écrit : » 1 an de mariage, 1 ouais bébé en route. Nous débordons d’amour et de gratitude pour notre très précieux petit cadeau qui grandit !’

Proudlock a partagé la bobine sur sa propre page Instagram et a ajouté un magnifique cliché du couple s’embrassant et tenant le pull pour bébé devant la caméra.

Les félicitations ont afflué pour l’heureux couple, avec le mannequin Daisy Lowe écrivant : « Félicitations et joyeux anniversaire des beautés ❤️❤️❤️ Tellement excité de rencontrer le petit bébé Proudlock ! »

Proudlock a partagé un joli clin d’œil à ses histoires Instagram annonçant la bonne nouvelle (Photo: @proudlock)

L’influenceur Ali Gordon, un ami du couple, a écrit: « Félicitations, vous allez tous les deux faire des parents incroyables ️ ouais BÉBÉ ».

Et DJ Zara Martin s’est exclamée : « C’est la chose la plus mignonne qui soit ! Félicitations les gars ! La meilleure chose au monde !’

Proudlock et Emma se sont mariés à l’église St Albans de Fulham, à Londres, le 15 décembre 2020, avec l’annonce de leur bébé marquant un an depuis leur mariage.

Cependant, l’affaire magique n’a presque pas eu lieu, car le Premier ministre Boris Johnson a annoncé quelques jours avant la cérémonie que l’Angleterre retournait au confinement.

Le couple avait initialement prévu que 200 invités assistent à leur mariage à Cowdray Park, mais a été contraint de réfléchir rapidement lorsque de nouvelles règles ont été introduites et a eu leur mariage plus tôt que prévu.

Emma a déclaré à Tatler: « Tout d’un coup, nous ne pouvions avoir que 15 invités, puis quelques jours seulement avant notre mariage, Boris a largué la bombe indiquant que le verrouillage se produisait et que tout serait à nouveau annulé. »

Plus : Showbiz



Les inscriptions sur leurs alliances portent désormais la mauvaise date, et la mère de Proudlock a dû regarder la cérémonie depuis l’Amérique en direct.

Cependant, Proudlock a déclaré: « Nous sommes mariés et c’était la chose la plus importante pour nous. »

