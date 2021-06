La star de Man City fera ses débuts compétitifs en Espagne en remplacement de Sergio Ramos

Aymeric Laporte s’est fait un nom comme l’un des meilleurs défenseurs du monde ces dernières saisons, il est donc assez incroyable qu’il n’ait qu’une seule sélection internationale à son actif à 27 ans.

L’as de Manchester City a officiellement changé d’allégeance internationale plus tôt cette année après que la FIFA a approuvé son transfert de France vers l’Espagne.

.

Laporte a joué un rôle important dans les équipes de jeunes françaises, mais n’a jamais été convoqué pour l’équipe senior. Il a donc décidé de changer d’allégeance à l’Espagne.

Pour une raison ou une autre, Laporte n’a jamais été appelé dans l’équipe senior – malgré un total de 51 apparitions pour les Bleus au niveau des jeunes.

Il est né au Pays basque français mais était éligible pour jouer pour l’Espagne après avoir obtenu un passeport espagnol.

Dider Deschamps a toujours pointé du doigt la concurrence dans son équipe pour expliquer pourquoi Laporte a été snobé, et en vérité, il ne ment pas, avec Raphael Varane, Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe et le nouvel homme de Liverpool Ibrahima Konate tous en lutte pour la place de titulaire en France. XI.

Laporte, cependant, pense que Deschamps a une vendetta personnelle contre lui – et sa décision de changer d’allégeance à l’Espagne était justifiée car il a été nommé dans l’équipe de La Roja pour l’Euro 2020.

La star de City a fait ses débuts internationaux plus tôt ce mois-ci alors que l’Espagne se battait dans une impasse vierge avec le Portugal.

getty

Ramos est un vrai grand pour l’Espagne mais il ne jouera aucun rôle à l’Euro 2020

Il devrait faire ses débuts en compétition mardi soir alors que l’Espagne affronte la Suède – un match que vous pouvez suivre en direct sur talkSPORT.

Sa sélection se fait cependant au détriment d’un vrai grand du football espagnol ; Sergio Ramos.

Le vétéran du Real Madrid, qui a joué un rôle déterminant dans la victoire de l’Espagne à l’Euro 2008 et le triomphe de la Coupe du monde en 2010, a été exclu de l’équipe de 24 joueurs de Luis Enrique pour le tournoi.

« C’était une décision très difficile, mais il [Ramos] n’a pas pu jouer cette saison et s’est à peine entraîné depuis janvier », a déclaré Enrique.

“Je l’ai appelé hier [Sunday] – c’était dur, difficile.

«Je me sens mal, car il est très professionnel et il aide beaucoup l’équipe nationale. Et il peut encore l’aider à l’avenir. Mais je dois chercher le meilleur pour l’équipe.

Ramos, qui a lutté contre des blessures la saison dernière, a déclaré que cela « faisait mal » de ne pas représenter son pays.

“Je me suis battu et j’ai travaillé tous les jours, corps et âme, pour pouvoir atteindre 100% pour le Real Madrid et l’équipe nationale, mais les choses ne se passent pas toujours comme nous le souhaiterions”, a déclaré Ramos.

“Cela me fait mal de ne pas avoir pu aider davantage mon équipe et de ne pas jouer pour l’Espagne mais, dans ce cas, la meilleure chose à faire est de se reposer, de récupérer complètement et de revenir l’année prochaine comme nous l’avons toujours fait.”

Incroyablement, l’omission de Ramos signifie qu’il n’y a aucun joueur du Real Madrid dans l’équipe espagnole lors du tournoi.

