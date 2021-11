La star de Man City glisse sur la liste de souhaits du transfert de Barcelone au milieu d’une double préoccupation

Raheem Sterling est l’un des joueurs que Barcelone fait la queue pour remplacer son ancien coéquipier de Manchester City Sergio Aguero, selon un rapport qui a également révélé un piège dans ses espoirs de faire un tel geste.

Sterling approche d’une décision majeure concernant son avenir à Manchester City. Il est avec le club depuis 2015, et a marqué plus de 100 buts. Mais il reste à voir combien il en ajoutera d’autres, car son contrat expire en 2023.

City ne voudrait pas le perdre gratuitement, donc la grande décision viendra probablement l’été prochain – ou potentiellement en janvier si un autre club se présente.

Sterling garde ses options ouvertes et a récemment révélé un intérêt à se tester à l’étranger. Bien qu’il n’ait pas nommé spécifiquement Barcelone, ils sont liés depuis un moment.

Après avoir perdu Lionel Messi cet été, Barcelone a fait évoluer son attaque. Memphis Depay, Luuk De Jong et Aguero sont tous arrivés pour contribuer à une nouvelle ère.

Mais le processus d’évolution est en cours et si les finances du Barça s’améliorent, ils pourraient revenir sur le marché des transferts.

Leur réflexion à cet égard a récemment reçu un nouvel élan lorsqu’il est apparu que Aguero a un rythme cardiaque irrégulier et doit rester assis pendant au moins trois mois. Il poursuit le début frustrant de sa carrière au Barça après avoir commencé avec une blessure au mollet.

Les géants de la Liga, qui tentent actuellement de nommer Xavi comme nouvel entraîneur pour remplacer Ronald Koeman, limogé, cherchent maintenant à combler le vide qu’Aguero laissera dans les mois à venir.

Selon AS, ils ont deux solutions potentielles sur le marché des transferts – et Sterling en est une. Cependant, il n’est que leur plan B pour le moment.

Le premier choix de Barcelone serait Dani Olmo, qui jouait auparavant dans les rangs de l’académie. Sa carrière professionnelle l’a conduit au RB Leipzig après un passage au Dinamo Zagreb.

Il est maintenant recherché en Catalogne et serait ouvert à une telle décision. Il peut s’agir d’un prêt avec obligation d’achat. Cependant, le Barça a déjà tenté de le ramener sans succès.

Par conséquent, ils gardent Sterling à l’esprit comme plan de sauvegarde. De plus, il y a un sentiment qu’il pourrait être disponible à un prix décent compte tenu de sa situation contractuelle.

City ne subit aucune pression immédiate pour vendre, mais plus il tarde à signer un nouvel accord, plus sa valeur marchande baissera – alors qu’en théorie, quelqu’un qui aura 27 ans en janvier devrait être au prix le plus élevé.

Barcelone a deux problèmes avec Sterling

Le Barça a cependant quelques réserves à son sujet. Il y a des inquiétudes quant à la façon dont il pourrait s’adapter à une ligue différente, et une baisse de forme perçue récemment.

En tant que tel, Olmo reste la priorité au Camp Nou. Si Sterling pousse pour un transfert, cependant, la situation pourrait changer. De plus, Olmo a un contrat plus long et peut donc être plus cher.

Quoi qu’il en soit, Barcelone souhaite investir dans un projet à long terme après avoir été déçu par des mesures à court terme comme Martin Braithwaite et Kevin-Prince Boateng ces dernières années.

Ils sont toujours endettés, mais ont dégagé suffisamment d’espace pour qu’une nouvelle signature rentre dans le plafond salarial de la Liga. Les plus grands noms comme Erling Haaland sont hors de portée, mais Sterling ou Olmo sont certainement d’un bon niveau.

De plus, ils sont tous les deux capables de figurer n’importe où sur la ligne de front, ce qui renforce leur réputation parmi la hiérarchie barcelonaise.

Sterling devra peut-être retrouver une partie de sa meilleure forme pour les convaincre de le choisir, cependant.

LIRE LA SUITE: La star « incroyable » de Man City soutenue par un ancien homme de Liverpool qui lui offre du réconfort