La star de Man City, Ilkay Gundogan, s’exprime sur les réformes de la Ligue des champions et dit que c’est “ moins de deux maux ” par rapport à la Super League européenne

La star de Man City, Ilkay Gundogan, a critiqué les nouvelles réformes de la Ligue des champions et pense que personne ne pense aux joueurs.

Les réformes sont passées sous le radar avec la controverse de la Super League européenne et ont été adoptées lundi.

Ilkay Gundogan a fait part de ses inquiétudes concernant les réformes de la Ligue des champions

Les plans d’échappée controversés ont dominé l’actualité cette semaine, tout a culminé mardi soir lorsque les “ six grandes ” équipes de Premier League se sont retirées.

La Super League européenne s’est effondrée lorsque la prise de pouvoir de la “ douzaine sale ” a échoué.

Ces clubs ont fait pression pour la réforme de la première compétition européenne et des réformes en préparation depuis un certain temps ont été approuvées lundi.

Le soi-disant “ modèle suisse ”, qui entrera en vigueur en 2024, verra les équipes s’affronter dans une ligue de 36 équipes – au lieu du système actuel de phase de groupes où 32 équipes sont divisées en huit groupes de quatre – et garantiront à chaque club dix correspond sur une base classée.

Les propositions pour un nouveau look de la Ligue des champions à partir de 2024 ont été approuvées

Le nouveau format, qui garantit aux clubs quatre matchs de plus que dans la phase de groupes actuelle, fait passer la Ligue des champions de 125 à 225 matchs et créerait un énorme casse-tête pour les programmateurs nationaux.

Gundogan est la première star de haut niveau à dénoncer les réformes.

Il a tweeté: «Avec tout ce qui se passe en Super League… pouvons-nous aussi parler du nouveau format de la Ligue des champions? De plus en plus de jeux, personne ne pense à nous joueurs? Le nouveau format UCL est juste le moindre des deux maux par rapport à la Super League…

«Le format UCL fonctionne actuellement très bien et c’est pourquoi il s’agit de la compétition de clubs la plus populaire au monde – pour nous, joueurs et pour les fans.»

talkSPORT a appris cette semaine que l’UEFA pourrait revoir les propositions à la suite du fiasco de la Super League européenne, comme cela avait été fait pour apaiser ces plus grands clubs.

L’expert du football européen Lars Sivertsen a déclaré à talkSPORT: «Les places supplémentaires qui seront réservées aux clubs avec les coefficients les plus élevés qui ne se sont pas automatiquement qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions, mais qui se sont qualifiés pour la phase de qualification ou la Ligue Europa.

«Fondamentalement, si l’un de ces grands clubs a une saison morte où il ne se qualifie pas, il peut toujours se faufiler s’il a bien fait ces dernières saisons.

«C’est clairement fait sur mesure pour une Juventus, par exemple, si elle a une saison morte, comme c’est le cas actuellement, il y a une chance qu’elle ratera le top quatre.

“Dans ce système, ils seraient toujours autorisés à entrer. C’est une autre grande concession aux grands clubs que l’UEFA a faite et vous vous demandez maintenant que la grande menace a été annulée et peut-être qu’ils peuvent revenir en arrière et réévaluer cela maintenant.”