La star de Man City, Jack Grealish, a soutenu pour devenir “ complet  » sous Pep Guardiola, malgré une mauvaise forme, s’il peut apprendre un “ talent spécial  », la légende de Manchester United, David Beckham

La star de Manchester City, Jack Grealish, est trop belle pour ne pas être un succès après son transfert estival de 100 millions de livres sterling – mais il devra peut-être d’abord apprendre une chose ou deux de David Beckham.

L’ancien homme d’Aston Villa a été laissé sur le banc alors que son équipe battait Arsenal en Premier League au milieu de sa mauvaise forme persistante.

Grealish était un remplaçant inutilisé contre Arsenal alors que Man City a fait match nul 1-1

Il y avait de grandes attentes quant à la signature estivale, mais, même s’il fait toujours preuve de talent individuel, il a souvent l’air en décalage avec ses coéquipiers.

En Premier League, Grealish n’a réussi que deux buts et deux passes décisives en 14 apparitions, alors qu’il n’a réussi à jouer que deux 90 minutes complètes en décembre en cinq matchs.

En plus de cela, l’indiscipline en dehors du terrain a marqué les premières étapes de sa carrière à Man City.

Il a ensuite été déposé sur le banc pour le match avec Arsenal, mais il est toujours soutenu pour réaliser son potentiel.

Foden et Grealish ont été avertis par le manager Pep Guardiola pour un incident hors du terrain

L’ancien défenseur de la Premier League, Alvin Martin, a déclaré à talkSPORT: « Je pense qu’il est dans la même situation que Raheem Sterling lorsqu’il est arrivé et vous regardez ce qui s’est passé. Il y avait des gens qui doutaient de lui, il n’avait pas marqué assez de buts et son produit final n’était pas là.

«Regardez ce qu’il était alors et ce qu’il est maintenant, je pense que la même chose se produira avec Grealish.

«Je pense que Grealish est vraiment talentueux, mais il doit perfectionner son talent. Il doit mieux comprendre le jeu, le pressing, la philosophie du jeu, quand se sacrifier pour l’équipe.

«Toutes ces choses prennent du temps pour y arriver, mais il y arrivera, il a trop de talent pour ne pas le faire.

«Je pense que Jack est aussi une célébrité en herbe, dans une certaine mesure. Cela pourrait le gêner un peu car cela devient alors un peu plus compliqué.

Grealish n’a pas été en mesure de montrer pourquoi City a payé 100 millions de livres pour lui

«Si vous êtes sur les premières pages et les dernières pages, il va y avoir des incidents et comment Pep Guardiola voit cela, je ne sais pas.

« Sir Alex l’a eu avec David Beckham. David Beckham avait cette énorme célébrité qui l’entourait, mais la plupart du temps, il était capable de se concentrer sur le football quand il en avait besoin. C’est un talent particulier en soi.

« Il grandit encore, il mûrit encore. S’il se marie et s’installe, cela pourrait le changer. Cela arrive à beaucoup de joueurs.

La réputation hors-terrain de Beckham n’a pas terni ses performances dessus

Et l’ancien attaquant d’Aston Villa, Tony Cascarino, convient également que Grealish pourrait exploser une fois que le manager Guardiola aura eu une campagne complète avec lui.

Il a déclaré au Weekend Sports Breakfast : « À Villa, il était l’homme principal et tout passait par Jack, et maintenant je sens que Jack est un peu instable. Il garde le ballon et il fait des petites touches.

« Cela n’a pas vraiment fonctionné pour lui d’être l’homme principal qui, peut-être qu’il le sera la saison prochaine, peut-être qu’il pourra trouver sa voie car évidemment Pep pensait beaucoup à lui pour dépenser autant d’argent.

« Il n’a pas été aussi crucial qu’il devait l’être à Villa et il y a tellement d’autres joueurs qui peuvent faire ce que Jack peut faire, et plus encore, [at Man City].

« Je pense que Jack s’est rendu compte qu’il pourrait être un joueur de 100 millions de livres sterling, mais il y a quatre ou cinq joueurs dans ce club qui sont meilleurs que lui. »

Cascarino pense que Grealish peut apprendre de ses coéquipiers et de leur capacité à s’adapter à différents rôles

Et, plutôt que d’apprendre de la légende de United Beckham, Cascarino pense que ses propres coéquipiers de City peuvent lui montrer la voie à suivre.

Il a ajouté : « Tant de joueurs de City peuvent être polyvalents. Comme Sterling, j’ai vu Sterling jouer à droite et entrer sur son pied gauche tout le temps. J’ai vu Bernardo Silva arriver au centre puis entrer parfois dans les zones avancées en tant que n°10. j’ai vu [Kevin] De Bruyne flotte dans de nombreuses positions différentes.

« Jack n’a pas tout à fait cela dans son jeu. Jack comprendra-t-il cela ? Eh bien, Pep améliore presque tout le monde qu’il a eu, il a donc une chance d’être un joueur beaucoup plus complet, je pense, d’ici la fin de la saison.

« Je pense que Jack sera le genre de joueur que Pep veut qu’il soit la saison prochaine, pas tellement cette saison. »

