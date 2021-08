La star de Man City, Liam Delap, sur le partenariat « effrayant » de Jack Grealish et Kevin De Bruyne et espère entrer dans la première équipe

in

Manchester City pourrait signer Harry Kane cet été, mais il y a actuellement un attaquant dans les livres des champions de Premier League dans l’espoir de se faire tirer dessus par Pep Guardiola.

Liam Delap, 18 ans, a eu un avant-goût de ce que c’est que de diriger la ligne de City après avoir fait trois apparitions pour la première équipe.

.

Delap a remporté la Premier League 2 avec Man City la saison dernière. Peut-il faire le saut ?

Il a marqué lors de ses débuts à City, remportant une victoire en Coupe Carabao contre Bournemouth en septembre 2020 et espère naturellement plus de jours comme ça.

Ces jours peuvent être rares cette saison, et il reste à voir si Delap sera prêté pour vivre cette expérience si importante. Mais la jeune star anglaise a fermement en tête ses objectifs à long terme.

Sur où il sera cette saison, Delap a déclaré à talkSPORT: “Évidemment, j’ai parlé pour le club et je vais attendre de voir ce que le club veut que je fasse.

“Je suis vraiment heureux ici en ce moment et tout ce qui s’est passé jusqu’à présent a été très bon et j’ai confiance en eux pour qu’ils prennent la bonne décision pour moi.”

.

Delap a fait une apparition en Premier League la saison dernière

Il a poursuivi: «J’ai mon processus ici et mon rêve serait de jouer dans l’équipe première. La Premier League est la plus grande ligue du monde et c’est mon rêve, c’est mon aspiration. »

Et pourquoi ne voudrait-il pas être un attaquant clé pour City ? C’est une période brillante pour y jouer avec Guardiola qui compte dans ses rangs deux des joueurs les plus créatifs de la Premier League.

Delap a dit : « C’est fou. Nous venons de signer Jack Grealish, le montant qu’il a créé ces dernières saisons. Lui et Kévin [De Bruyne] jouer ensemble va être effrayant !

« Les chances qu’ils créent pour les attaquants vont être incroyables. Ce sera une saison très excitante.

.

City a déboursé 100 millions de livres sterling pour signer Grealish cet été

En plus d’avoir reçu une excellente formation en football avec l’équipe de développement d’élite de Man City, Delap a un parent proche qui a déjà fait le parcours pour devenir footballeur professionnel.

Il est le fils de l’ancien international de Sunderland, Stoke et de la République d’Irlande Rory Delap.

Delap junior apprécie toutes les choses vitales que son père a aidé à faire pour lui. Cependant, ne vous attendez pas à ce qu’il lance ces touches menaçantes pour lesquelles son père était connu.

Delap a ajouté : « Tout au long de ma vie, il a été si vital dans tout. Il a traversé tout ce que je vis maintenant et l’aide et les conseils qu’il m’a donnés ont été incroyables.

Delap n’est pas un spécialiste des remises en jeu comme son père, cependant

Et lorsqu’on lui a posé des questions sur ses remises en jeu, Delap a répondu : « C’est bon mais je ne pense pas que je le ferai jamais sortir.

« Ils ne sont pas aussi longs que ceux de mon père. Je préfère être à la fin des longs lancers.

Ce serait un spectacle à voir du côté de Guardiola.