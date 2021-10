La star de Man City, Phil Foden, est partie furieuse de se voir refuser un penalty à Liverpool après avoir été victime d’une faute de James Milner

in

D’une manière ou d’une autre, le choc de Liverpool à domicile contre Manchester City est toujours sans but.

Mais de manière assez surprenante, Liverpool n’a offert que peu d’avancées dans le choc d’Anfield avec les visiteurs dominants tout au long.

Man City aurait-il dû avoir un penalty à la 32e minute ?

Phil Foden, qui a déchiré les Reds lors du même match la saison dernière, a été le meilleur joueur sur le terrain.

Et Foden a peut-être eu la malchance de ne pas obtenir de penalty après avoir été abattu dans la surface par l’arrière droit suppléant, qu’il a eu sur un toast.

L’homme de Man City a été abattu dans la boîte après avoir été coupé par Milner. Incroyablement, l’arbitre Paul Tierney a agité le jeu et VAR a choisi de ne pas annuler la décision.

Les rediffusions montrent que le contact a commencé à l’extérieur de la boîte mais s’est-il poursuivi à l’intérieur de la boîte ?

sport du ciel

Le premier point de contact est en dehors de la boîte

sport du ciel

Mais ça continue

sport du ciel

Les deux joueurs dans la surface mais le contact continue-t-il ?

.

Foden était furieux de la décision

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

