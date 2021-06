La star de Man City, Phil Foden, insiste sur le fait que la nouvelle coiffure n’est pas un hommage à Paul Gascoigne, malgré une ressemblance frappante avec la légende anglaise avant l’Euro 2020

in

Phil Foden insiste sur le fait que sa nouvelle coiffure n’est pas un hommage à Paul Gascoigne avant l’Euro 2020.

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que les cheveux décolorés de la star de Man City sont similaires au look de l’icône des Trois Lions, Paul Gascoigne, à l’Euro 1996.

Gascoigne a failli mener l’Angleterre à un triomphe à l’Euro 1996

Gascoigne a été l’une des stars de l’Euro 1996 alors que l’Angleterre a été éliminée aux tirs au but par l’Allemagne en demi-finale, et son barnet a également attiré l’attention.

Foden s’est déjà vu comparé au milieu de terrain légendaire et la décision de teindre ses cheveux avant le tournoi porte la similitude à un autre niveau.

Le joueur de 21 ans espère mener l’Angleterre à un premier triomphe en Championnat d’Europe alors que sa campagne débutera dimanche contre la Croatie.

Foden, qui a remporté le prix du jeune joueur de l’année de la PFA pour la saison 2020/21, a mis en ligne une photo de sa nouvelle coiffure avec la légende “Euro 96 vibes”.

Foden a une coiffure unique pour l’Euro 2020

Malgré la ressemblance frappante avec Gascoigne, Foden a minimisé tout lien avec l’ancienne star de Tottenham.

Il a déclaré: «J’ai la même coupe de cheveux depuis ce qui semble être des siècles maintenant. Alors j’ai pensé essayer quelque chose de nouveau.

«Je me suis réveillé ce matin avec beaucoup de comparaisons avec Gazza et Eminem. C’était mon propre truc et les gens l’ont transformé en autre chose !

Foden a admis qu’il aimerait imiter l’influence de Gascoigne sur l’équipe d’Angleterre cet été.

Il a déclaré: «Je me souviens avoir regardé les moments forts à la télévision de Gazza.

« C’était un joueur incroyable. Il savait ce que cela signifiait pour le pays et ce qu’il faisait.

Gascoigne était un personnage fougueux sur et en dehors du terrain pendant ses jours de jeu

“Ce ne serait pas trop mal si j’essayais d’amener un peu de Gazza sur le terrain.”

Dans un nouveau documentaire exclusif de talkSPORT, Gazza & McCoist: Together Again, Gascoigne a rappelé comment les fans des Rangers se sont teints les cheveux en blond pour l’honorer lorsqu’il a rejoint le club en 1995.

Il a déclaré: «Je me souviens avoir rencontré le président à l’étage au sol et il a dit ‘avez-vous vu à l’extérieur?’ J’ai dit, ‘non, pourquoi?’ « Regardez dehors ».

« J’ai juste regardé dehors et j’ai vu tous les fans. Mes cheveux étaient blonds, tous les leurs étaient jaunes – bénissez-les. C’était fantastique.

“Je me souviens du gaffer disant que vous allez rire, être sérieux quand vous jouez, mais vous allez rire avec les gars dans le vestiaire.”

Pendant ce temps, Jamie O’Hara de talkSPORT pense que Foden est MEILLEUR que Gascoigne ne l’était.

Il a déclaré: “En regardant Foden cette saison, il est vraiment devenu l’un des trois meilleurs joueurs de Manchester City.

Foden est l’une des jeunes stars les plus excitantes d’Angleterre

«Je le regardais en pensant, et je sais que les gens le comparent toujours à Gascoigne, mais je regarde Foden et je pense qu’il est meilleur que Gascoigne.

«Je sais que c’est une grande déclaration, mais c’est juste en termes de la façon dont il va dans sa carrière et la façon dont il joue. Il le fait déjà sur la grande scène et ce n’est qu’un enfant.

“Et le faire à Manchester City dans une équipe de Pep Guardiola et être si jeune et dominant les matchs – deux vainqueurs sur deux [Champions League] jambes dans un énorme luminaire.

«Je pense juste qu’il est meilleur que Gazza. Pour moi, Gazza était mon idole en grandissant. Il a remporté la FA Cup, il a remporté la Premiership écossaise – nous savons tous que cela ne compte pas car cela ne signifie rien. »

