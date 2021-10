Un attaquant de Man City qui a été fortement lié à Arsenal a lancé un appel aux Gunners.

Le patron des Citizens, Pep Guardiola, a une énorme équipe avec beaucoup de talent à chaque poste. Si c’est bien pour l’Espagnol, ce n’est pas si bien pour les joueurs qui restent sur le banc.

Les défenseurs John Stones et Nathan Ake ont rarement présenté cette campagne. Ils ont du mal à usurper le partenariat de défenseur central de Ruben Dias et Aymeric Laporte.

Le pilier du milieu de terrain Fernandinho a vu son temps de jeu réduit depuis l’arrivée de Rodri en juillet 2019.

Le meneur de jeu portugais Bernardo Silva, quant à lui, devait passer au cours de l’été. Il veut devenir un joueur intégral de l’équipe première dans un autre grand club européen.

Ces stars sont souvent rejointes sur le banc par l’international anglais Raheem Sterling. Le joueur de 26 ans a impressionné à l’Euro 2020, marquant trois buts, mais sa place à Man City est menacée par Jack Grealish.

Sterling a terminé 90 minutes complètes une seule fois en Premier League ce trimestre. Il a également joué pendant seulement trois minutes au cours de la récente victoire 1-0 sur Chelsea.

L’utilisation limitée de l’ailier par Guardiola a entraîné un certain nombre de liens de sortie. Arsenal est un prétendant plein d’espoir comme Mikel Arteta connaît bien la star.

Newcastle est également impliqué dans la course aux transferts après son rachat de 305 millions de livres sterling.

Sterling a maintenant admis qu’il serait prêt à quitter l’Etihad. Il a déclaré (via The Guardian): « S’il y avait la possibilité d’aller ailleurs pour plus de temps de jeu, je serais ouvert à cela.

« En tant que joueur anglais, tout ce que je connais, c’est la Premier League et j’ai toujours pensé : ‘Vous savez, peut-être qu’un jour j’aimerais jouer à l’étranger et voir comment je relèverais ce défi.' »

Pressé d’en savoir plus, le joueur a ajouté : « Je ne suis pas une personne qui va se plaindre. Je n’ai pas essayé d’en faire une affaire plus importante qu’elle ne l’est réellement. Je continue mon travail, je fais ce que je dois faire et je suis impatient d’y aller. [Ready to be] jouer régulièrement des matchs de football. Marquer des buts régulièrement.

« Si le football pour moi n’est pas à un certain niveau, je ne suis pas vraiment à mon plus heureux. Si je veux mon bonheur à un certain niveau, je dois jouer au football. J’ai besoin de marquer des buts. Et m’amuser.

Man City encouragé par le dernier développement de l’attaquant

City pourrait avoir la chance de signer un attaquant de classe mondiale à l’été 2022.

L’agent de Robert Lewandowski, Pini Zahavi, estime que l’Etihad est une « destination potentielle » pour son client, selon le point de vente allemand Bild.

La star polonaise remplacerait parfaitement Sergio Aguero à l’avant. Il en est déjà à 13 buts cette saison, après seulement dix apparitions.

City a tenté de faire venir Harry Kane plus tôt cette année, mais a été repoussé par Tottenham. Le club du nord de Londres voulait 160 millions de livres sterling pour le skipper anglais.

