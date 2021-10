La star de Man City révèle l’impact de Mikel Arteta au milieu des liens de transfert d’Arsenal

Le meneur de jeu de Man City, Bernardo Silva, a fait l’éloge de Mikel Arteta au milieu des rumeurs d’un éventuel transfert d’Arsenal à l’avenir.

Arteta a passé plus de trois ans à l’Etihad en tant que directeur adjoint de Pep Guardiola. Il a aidé City à remporter un certain nombre de trophées à cette époque, notamment la Premier League, la FA Cup et la Carabao Cup.

L’Espagnol a travaillé en étroite collaboration avec les joueurs pour améliorer leur jeu et les habituer au style de jeu de Guardiola. Il est parti en décembre 2019 lorsque l’ancien club d’Arsenal est venu l’appeler.

Silva a été lié à une réunion avec Arteta dans le nord de Londres. Guardiola a même admis que l’international portugais voulait partir Ville pendant l’été.

Un transfert qui ne s’est jamais concrétisé faute d’offres adaptées. Cependant, Arsenal pourrait revenir pour les services de Silva dans la fenêtre de transfert de janvier.

Silva a maintenant fait l’éloge d’Arteta lors d’une interview avec Football Daily (via football.london). Le joueur de 27 ans a déclaré : « Je parle pour moi et je pense que je parle pour le groupe. Quand il est parti, les gens étaient tristes parce que c’était quelqu’un avec qui nous aimions beaucoup travailler.

« Il offre beaucoup, même s’il n’était pas le premier [team] manager, il a agi comme s’il était un peu en termes d’aide et de présence.

« [Moving to Arsenal] était une grande opportunité pour lui et nous étions tristes pour l’équipe mais heureux pour lui.

Arsenal a connu beaucoup de hauts et de bas pendant le mandat d’Arteta. Ils ont remporté la FA Cup et le Community Shield, bien qu’ils soient également tombés hors d’Europe.

Les Gunners envisagent d’attaquer des renforts avant l’année prochaine pour les repousser dans le top six. Silva est une option envisagée pour offrir plus de créativité dans l’équipe.

Campbell exhorte Arsenal à décrocher l’as de Séville

L’ancien joueur d’Arsenal Kevin Campbell pense que Youssef En-Nesyri serait un bon candidat aux Emirats.

L’attaquant de Séville a fait l’objet d’une offre de West Ham en janvier. Il a été rapidement rejeté car il ne correspondait pas au prix demandé par le club espagnol.

Des rapports récents ont suggéré qu’Arsenal pourrait signer En-Nesyri pour remplacer Alexandre Lacazette à l’avant.

Newcastle déménage pour Mbappe, Haaland, Lingard, Tarkowski et co. évalué et prévu

Interrogé sur l’international marocain, Campbell a déclaré: « Bon joueur, vraiment bon. Pour moi, il viendrait certainement et porterait une menace. Je vais vous le dire.

«Il portera une menace en haut du terrain. Il a une bonne taille, de la vitesse, sait où est le but, il est aussi habile.

