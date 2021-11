La star de Man Utd a déclaré qu’il avait un problème majeur qui ne devrait pas disparaître

Paul Scholes a affronté une star de Manchester United après une autre absence lors du match nul 2-2 de mardi soir contre l’Atalanta.

Scholes aurait bien pu viser un certain nombre de stars sous-performantes de United. Seuls Cristiano Ronaldo et Eric Bailly ont joué près de leur meilleur, car il a fallu le premier pour sauver à nouveau les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

milieu de terrain français Pogba était sans doute le pire exposé pour Solskjaer et cela après avoir été repoussé dans le premier XI.

Le joueur de 28 ans avait été exclu des onze de départ contre Atalanta et Liverpool à Old Trafford.

Solskjaer a cependant fait preuve d’une grande confiance en Pogba en le ramenant sur le côté, mais il a été accroché au milieu de la seconde mi-temps.

Les notes de TEAMtalk lui ont donné un 4/10, mais d’autres débouchés n’étaient pas aussi généreux, avec le Manchester Evening News lui accorde une note de 2/10.

« Pratiquement aucune force et unité. Aucun joueur de United n’avait besoin d’une performance plus que Pogba et il n’a pas réussi à livrer. Une classe catastrophe », lit-on dans le synopsis du journal.

Et Scholes a visé Pogba après le coup de sifflet final à Bergame, affirmant que le vainqueur de la Coupe du monde était « loin des fées ».

La légende de United pense que Pogba a un problème de concentration majeur, qui semble peu susceptible d’être résolu.

S’exprimant après le match sur BT Sport, Scholes a déclaré: « Pogba a besoin de quelqu’un sur lui tout le temps. Quelqu’un là-bas qu’il respecte totalement, il a besoin de gens expérimentés derrière lui.

« Quel âge a-t-il ? 28 ? C’est un joueur vraiment expérimenté. Mais il est l’un d’entre eux qui atteindra 35 ans et sera exactement le même.

«Il fera toujours des trucs stupides où il fait rouler la balle, empêchant les gens de montrer à quel point il est fort et habile.

« La chose la plus importante avec Paul est sa concentration. Il s’en va parfois avec les fées.

« Vous pensez à l’équipe de la Juventus dans laquelle il a joué, où il a été brillant et c’est pourquoi nous l’avons signé.

« L’expérience autour de lui – [Andrea] Pirlo, [Giorgi] Chiellini, [Leonardo] Bonucci, [Gianluigi] Buffon, un manager agressif. Il aura besoin de ce traitement jusqu’à ses 35 ans.

Kylian Mbappe, Paul Pogba et Ousmane Dembele jouent dans notre transfert gratuit 2022 XI

Rio : Pogba a besoin de rappels

Rio Ferdinand a également pataugé dans l’affichage de Pogba.

Ferdinand a dit : « Paul [Pogba] serait d’accord pour dire qu’il n’a pas livré le niveau auquel il s’attendrait sous un maillot de Manchester United.

« Il ne reçoit pas la secousse internationale qu’il obtient avec la France. Peut-être qu’il a besoin de cette peur de ne pas jouer s’il ne joue pas.

Ferdinand était également d’accord avec Scholes en disant que Pogba avait continuellement besoin de la motivation de ses coéquipiers.

« Je ne peux pas penser à quelqu’un d’autre que Cristiano qui pourrait mettre la main sur Paul et dire » Je serai sur vous à la mi-temps « , a déclaré Ferdinand à Scoles.

« Peut-être que c’est une chose générationnelle, peut-être que c’est différent maintenant. Dans notre vestiaire, ces conversations auraient lieu.

LIRE LA SUITE: Solskjaer se tape dans le dos alors que «l’incroyable» Ronaldo renfloue à nouveau Man Utd