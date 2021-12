La star de Man Utd a déclaré qu’il « tuait sa carrière » après une décision « folle » inspirée par Ralf Rangnick

Un attaquant de Man Utd a été vivement interrogé pour sa décision de rester à Old Trafford malgré ses minutes sur le terrain tombant d’une falaise.

L’arrivée du patron par intérim Ralf Rangnick a accru les attentes quant à la période de janvier chargée à Manchester United. Le patron allemand cherche des renforts au milieu de terrain et plusieurs noms ont été liés.

Amadou Haidara du RB Leipzig a été vanté, avec Chelsea cible Ruben Neves plus récemment.

Des sorties avaient également été anticipées. Un certain nombre de stars de United telles que Jesse Lingard et Paul Pogba sont en fin de contrat l’été prochain. Ailleurs, l’attaquant en disgrâce Anthony Martial a exprimé son désir de partir par l’intermédiaire de son agent.

Cependant, sur le front de Lingard, une sortie de United devrait être repoussée jusqu’à l’été. C’est en dépit du fait que l’attaquant n’a eu que 87 minutes d’action en championnat ce trimestre.

L’arrivée de Rangnick aurait joué un rôle déterminant dans la décision de Lingard de se battre pour sa place au cours des six derniers mois de son contrat. Si cette quête échoue, Lingard partira en tant qu’agent libre l’été prochain à la recherche d’une action régulière pour augmenter ses chances de faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde pour Qatar 2022.

Cependant, la décision de Lingard a suscité de vives critiques de la part du spécialiste Frank McAvennie.

L’ancienne star de West Ham avait espéré voir Lingard revenir aux Hammers après une période de prêt exaltante l’année dernière. David Moyes avait tenté de signer avec Lingard un accord permanent au cours de l’été, mais les exigences élevées de United ont gâché un accord.

Maintenant, parlant à Football Insider, McAvennie a visé Lingard.

« Je ne comprends vraiment pas [Lingard’s decision to stay]. Il est allé à West Ham l’année dernière et a mis le feu au monde, il était brillant. Il a à peine joué cette saison et il veut rester ? Je ne comprends tout simplement pas.

Lingard « tue sa carrière » – McAvennie

« Il tue sa carrière. Pourquoi ne voudriez-vous pas rejoindre un autre club et marquer à nouveau des buts ? Tu ne peux pas me dire qu’il est content d’être assis sur le banc. Il ne peut pas l’être.

« J’en ai assez dit sur le fait que Lingard n’ira pas à West Ham mais je ne suis pas sûr de le vouloir là-bas si c’est son attitude.

«Je suis désolé, je ne comprends tout simplement pas du tout. Il ne va pas jouer devant Ronaldo, n’est-ce pas ?

« C’est fou. Cela n’a aucun sens pour moi, je ne comprends pas ce qu’il fait.

Rangnick met le pied à terre à la sortie de Man Utd

Pendant ce temps, Rangnick a révélé de longues discussions avec Anthony Martial sur son avenir au club.

L’agent de Martial a révélé plus tôt en décembre que son client veut sortir en janvier.

S’exprimant lors d’une conférence de presse (via le Daily Mirror), Rangnick a révélé la nature de ses entretiens avec l’attaquant français.

Il a déclaré: «Nous avons longuement parlé. Il m’a expliqué qu’il était à Manchester United depuis maintenant sept ans et qu’il pense que c’est le bon moment pour changer, pour aller ailleurs.

«Je pense d’une certaine manière que [Martial’s exit wish] est compréhensible, je pourrais suivre ses pensées. Mais d’un autre côté, c’est aussi important de voir la situation du club.

«Nous avons des temps Covid, nous avons trois compétitions dans lesquelles nous avons toujours de grandes ambitions et nous voulons avoir le plus de succès possible.

« Je lui ai dit ‘écoute, tant qu’il n’y a pas de club qui s’intéresse à lui [he will stay]’ et cela ne devrait pas seulement être dans l’intérêt du joueur, mais aussi dans l’intérêt du club. Pour autant que je sache, il n’y a eu aucune offre d’aucun autre club et. Tant que ce sera le cas, il restera.

