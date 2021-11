La star de Man Utd abandonne sa préférence initiale alors qu’un nouveau plan de transfert émerge

Dean Henderson a pris conscience de son avenir à Manchester United, dont les impacts pourraient être constatés en janvier, selon un rapport.

Henderson a gravi les échelons de l’académie de Man Utd pour devenir membre de la première équipe après une série de périodes de prêt. Après deux ans avec Sheffield United, il est revenu dans son club parent pour le début de la saison dernière.

Après avoir accumulé de l’expérience en Premier League lors de sa deuxième saison à Bramall Lane, Henderson visait une place de numéro un à Old Trafford. Au final, il a fait 26 apparitions toutes compétitions confondues.

Henderson a dû partager les responsabilités de gardien de but avec David De Gea, établi depuis longtemps comme le numéro un de United. Bien qu’il ait poussé l’Espagnol plus que quiconque récemment, la façon dont De Gea a commencé la nouvelle saison – après que Henderson a raté la pré-saison en raison d’un coronavirus – a à nouveau limité ses chances.

Aujourd’hui âgé de 24 ans, Henderson n’a joué qu’une seule fois pour United cette saison, en Coupe EFL. De Gea, en revanche, a joué 15 fois.

Dans cet esprit, Henderson envisage maintenant son avenir, selon le Daily Mail.

Le gardien de but a été exclu des trois dernières équipes anglaises et sait qu’il doit jouer régulièrement s’il veut inverser cette tendance. Henderson vise toujours le rôle de numéro un pour son pays lors de la Coupe du monde 2022, le temps presse donc pour lui de faire ses preuves.

Son ambition reste de dépasser De Gea en tant que numéro un de United. Mais il est de plus en plus admis qu’une telle option pourrait ne pas être possible avant qu’il ne soit trop tard.

Par conséquent, Henderson envisage maintenant de quitter Man Utd. Il pourrait même chercher une sortie en janvier, bien qu’il se sente il est peu probable que son club le laisse partir à la mi-saison.

Cela dit, ils ont signé Tom Heaton cet été, ce n’est donc pas comme s’ils n’avaient pas d’autres options de sauvegarde dans le but.

Les prétendants d’Henderson émergent ; le duo cherche aussi des sorties

Si Henderson est autorisé à partir, l’un de ses principaux prétendants sera Newcastle. Après avoir été repris par un consortium soutenu par l’Arabie saoudite, ils ciblent les joueurs pour les faire passer au niveau supérieur. Une partie du processus peut consister à trouver ceux qui ont des points à prouver.

Newcastle a déjà Martin Dubravka, Karl Darlow et Freddie Woodman comme gardiens de but. Bien que tous soient décents, il y a un sentiment qu’ils pourraient améliorer et trouver un véritable numéro un.

Henderson serait une option fiable pour eux et ils pourraient se permettre son salaire de 120 000 £ par semaine – s’ils peuvent convaincre Man Utd de le laisser partir. Cependant, son club actuel pourrait le garder au cas où De Gea subirait une baisse de forme à tout moment.

Cela n’aidera peut-être pas Henderson qu’il soit toujours sous contrat à Manchester jusqu’en 2025. Ses mandats devraient durer plus longtemps que ceux de De Gea, il pourrait donc y avoir un plan à long terme pour lui.

Mais le temps presse s’il veut assurer sa place dans l’avion pour la Coupe du monde l’année prochaine. Par conséquent, il sera impatient de trouver la bonne solution.

Henderson n’est pas le seul joueur que le Mail prédit qu’il voudra partir. Ils nomment également Donny van de Beek et Phil Jones comme candidats au départ.

Van de Beek a été utilisé avec parcimonie par Ole Gunnar Solskjaer depuis son transfert de 35 millions de livres sterling de l’Ajax l’année dernière. Comme Henderson, il perd sa place pour son équipe nationale (les Pays-Bas) et, à 24 ans, il souhaite également un temps de jeu plus régulier.

Jones, en revanche, n’a plus joué pour United depuis janvier 2020. Un certain nombre de clubs – dont Newcastle encore une fois – tourneraient autour de l’ancien international anglais.

