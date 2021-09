La star de Man Utd accusée de “ne rien faire” depuis sa signature; ‘horrible à regarder’

in

L’attaquant de Manchester United Anthony Martial a été accusé de “ne rien faire” depuis sa signature pour le club il y a six ans.

Le joueur de 25 ans n’a pas marqué pour le diables Rouges depuis qu’ils ont marqué un doublé lors de leur victoire 9-0 sur Southampton en février, il y a plus de sept mois. Il a raté le temps à la fin de la saison dernière en raison d’une blessure aux ligaments du genou, mais a obtenu un départ rare contre Wes Ham lors de la Coupe Carabao mercredi soir.

Ole Gunnar Solskjaer s’est retiré de la compétition, le meneur de jeu des Hammers Manuel Lanzini marquant le seul but. Et Martial, qui n’a pas marqué en 14 matchs, a de nouveau fait parler d’eux.

S’exprimant en tant qu’expert de la BBC Five Live, Dublin, qui a joué pour les Red Devils de 1992 à 1994, a déclaré après le match : « Nous devons en voir plus d’Anthony Martial, nous l’avons dit plusieurs fois auparavant, mais il n’aide pas sa cause.

«Je veux le voir transpirer et mettre le ballon au fond des filets. Il n’a pas fait assez depuis qu’il est à United, vous voyez des flashs et pensez que c’est le début alors il ne fait rien.

« Son langage corporel est horrible à regarder, il ne veut pas courir et travailler dur pour être le numéro 9 de Manchester United.

“Il y avait trop de parties dans le jeu où Manchester United n’en faisait pas assez, le dernier tiers était médiocre.”

On attendait de grandes choses du Français lorsqu’il est arrivé à Old Trafford pour 36 millions de livres sterling en 2015. Cependant, un retour de but de seulement 78 sur 263 apparitions est décevant.

Après avoir marqué 23 fois au cours de la campagne 2019-2020, il n’en a rassemblé que sept en 36 matchs la saison dernière.

Ronaldo rend un coup de marteau pour Martial

Le retour de Cristiano Ronaldo au club a coïncidé avec le départ de Martial, soit en janvier, soit l’été prochain.

Tottenham a de nouveau été lié à l’attaquant. Ils le voulaient avant que United ne conclue un accord, avec Martial désormais considéré comme un partenaire de frappe potentiel pour Harry Kane.

Il a également été question d’un éventuel accord d’échange, Kane se rendant à Manchester. Cependant, un déménagement à travers la ville vers l’Etihad reste l’option préférée du skipper anglais.

Quant à Martial, il espère avoir plus de temps de jeu ce week-end lorsque les Red Devils affronteront Aston Villa.

