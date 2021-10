La star de Man Utd apparaît sur la liste de souhaits du géant européen alors que l’agent réserve des pourparlers

L’agent d’une grande star de Man Utd aurait engagé des pourparlers de transfert avec la Juventus pour novembre.

Le mauvais début de campagne des Diables rouges les a laissés dans une situation difficile. Ils ont déjà huit points de retard sur les meilleurs joueurs de Chelsea en Premier League.

En conséquence, le manager Ole Gunnar Solskjaer est soumis à une pression croissante. Les rapports ont affirmé qu’il était sur le point d’être licencié à la suite de la Défaite 5-0 contre Liverpool.

Le Norvégien a tenu bon et aura désormais environ trois matchs pour sauver son emploi. Antonio Conte et Mauricio Pochettino sont prêts et attendent si cela ne se produit pas.

Pour aggraver les choses pour Man Utd, certains de leurs joueurs clés sont surveillés par d’autres équipes. L’attaquant uruguayen Edinson Cavani suscite l’intérêt de Boca Juniors.

Ils veulent débarquer le buteur vétéran à l’expiration de son contrat en juin. Paul Pogba pourrait le rejoindre en quittant Old Trafford.

Express, citant des informations en Italie, affirme que la Juventus est en contact direct avec le représentant du Français. Cet homme est le super agent Mino Raiola, qui travaille également avec Erling Haaland et Matthijs de Ligt.

Il est connu pour négocier d’énormes transferts et ramasser une énorme somme d’argent dans le processus.

Raiola aurait entamé des discussions avec la Juventus pour novembre. Il discutera de trois clients avec les Bianconeri – Pogba, la star de la Juve Federico Bernardeschi et le skipper de l’AC Milan Alessio Romagnoli.

La priorité de la réunion sera de savoir si Pogba pourrait quitter Man Utd. Le milieu de terrain central est en fin de contrat en juin et les discussions sur une prolongation n’ont pas encore abouti.

Le Sun a affirmé mercredi que Pogba avait récemment mis fin aux négociations avec le club. Il aurait été « furieux » de commencer sur le banc contre Liverpool.

Cependant, la star est sortie pour critiquer ce rapport. Il a déclaré que les journalistes racontaient de « gros mensonges » à son sujet.

Antonio Conte est-il le bon successeur potentiel d’Ole Gunnar Solskjaer pour Man Utd?

L’indemnité de départ de Solskjaer dévoilée

Pendant ce temps, le coût énorme du limogeage de Solskjaer a été révélé.

Le Soleil écrit que Man Utd devrait lui payer 7,5 millions de livres sterling s’ils voulaient faire venir un nouveau patron. Cela survient après que l’ancien attaquant a signé un nouveau contrat de trois ans en juillet.

L’ancien coéquipier de Solskjaer, Gary Neville, est venu défendre le manager ces derniers jours. Il pense que l’équipe peut regagner confiance si on lui laisse le temps.

Cependant, ce n’est certainement pas l’opinion des masses. De nombreux fans et autres experts pensent que United prend du retard sur ses rivaux.

Paul Ince a récemment critiqué la qualité du coaching de Solskjaer et celle de son staff. Il estime que c’est le problème clé menant à une défense qui fuit et à une équipe désorganisée.

LIRE LA SUITE: Les réflexions de Ronaldo sur le sac de Solskjaer révélées alors que les doutes d’Antonio Conte émergent