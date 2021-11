La star de Man Utd attend un désastre avant Man City

Paul Scholes a averti que les niveaux de performance de Harry Maguire sans Raphael Varane devaient être une source de préoccupation avant le derby de Manchester United contre Manchester City.

Les Red Devils ont subi un autre coup de blessure pour leur signature estivale lors de leur match nul 2-2 avec l’Atalanta. L’équipe de Serie A a mené deux fois Le choc de mardi en Ligue des champions, mais Cristiano Ronaldo a répondu à deux reprises.

Alors que l’impact de Ronaldo n’a jamais été une préoccupation depuis son Homme Utd retour, le club a un nouveau souci pour Varane.

L’arrière central, qui a récemment raté trois matches avec un coup, s’est blessé aux ischio-jambiers en Italie.

Il a raté ce qui s’est avéré être une défaite 5-0 contre Liverpool la dernière fois. Il manquera désormais le choc décisif de la Premier League de samedi contre City à Old Trafford.

Selon Scholes, le partenaire central de Varane, Maguire, avait l’air solide dans ce duo. Cependant, il craint maintenant de devoir regarder le match de samedi.

« Ils ont bien joué samedi [against Tottenham], mais ce soir, c’était le désordre », a déclaré l’expert à BT Sport.

«Dès que Varane est parti, tout a explosé, vraiment tremblant. La qualité au milieu du terrain n’était pas excellente, donnant le ballon.

« Maguire n’a tout simplement pas l’air bien et je ne veux pas le répéter, sans Varane, samedi doit être un souci. »

Bien que Scholes fasse un prédiction similaire à lorsqu’il a affirmé Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, « se frotterait les mains » lors du précédent affrontement de United avec l’Atalanta, a-t-il offert une autre perspective.

Tottenham dérive dans la chasse aux quatre premiers – mais West Ham parfaitement équilibré semble bien placé

« Si tu es Pep [Guardiola] vous penseriez que vous avez une bonne chance de gagner. City pense que de toute façon, ce sera un match difficile, mais sans Varane, ce sera plus difficile », a déclaré Scholes.

« Mais dire qu’ils ont la qualité pour marquer. Même dans le match de Liverpool, ils ont produit trois occasions nettes. United doit se défendre et la concentration est la clé.

Solskjaer parle de Varane et de la blessure de Man Utd

S’exprimant après le match, Solskjaer a confirmé le diagnostic de Varane.

« Varane a senti ses ischio-jambiers et vous ne pouvez prendre aucun risque », a déclaré le manager. « Il a été une influence tellement apaisante pour nous et c’est dommage. La qualité n’était pas là.

« Eric Bailly a bloqué une chance fantastique et si vous faites une erreur, rattrapez-la et le personnage était sur place et ils ont continué et n’ont jamais abandonné. »

Trois des quatre derniers derbys de Manchester, toutes compétitions confondues, ont eu lieu à Old Trafford. Parmi ceux-ci, les Diables rouges en ont remporté un, ont fait match nul et ont perdu l’autre en Coupe Carabao.