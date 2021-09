La star de Man Utd blâmée pour son rôle dans la sortie précoce de la Coupe Carabao

Le milieu de terrain de Manchester United, Donny van de Beek, a été fortement critiqué pour son rôle dans le vainqueur de West Ham lors du match nul de la Coupe Carabo mercredi soir.

Les Red Devils se sont retirés de la compétition au troisième tour alors que Manuel Lanzini a renvoyé les hommes de David Moyes à Old Trafford. La défaite donne à United une chance de moins de briser sa sécheresse de trophée, n’ayant réclamé aucune médaille d’argent depuis 2017.

milieu de terrain hollandais Van de Beek a reçu un départ rare contre les Hammers, trois jours seulement après la victoire de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer au stade de Londres en Premier League.

Solskjaer a apporté 11 changements par rapport à ce match et cela a montré que United avait du mal à créer de nombreuses ouvertures claires.

Le seul but du match est survenu après neuf minutes avec Lanzini rentrant à la maison après un bon jeu de Ryan Fredericks.

L’Argentin n’a pas marqué dans la zone des six mètres pour marquer avec l’ancien Uni le patron des femmes Casey Stoney soulignant l’erreur de position de Van de Beek à la mi-temps.

“Il est attiré par le ballon, il a les yeux rivés sur le ballon et il n’a pas vérifié son épaule”, a déclaré Stoney à Sky Sports.

“Il n’y a qu’une seule balle jouée à partir de la signature et c’est la réduction. C’est le danger.

“Vous devez rester sur votre joueur et vous assurer que vous êtes en mesure de le défendre.”

Van de Beek, qui a été pressenti pour quitter Old Trafford en 2022, reviendra presque certainement au banc lorsque United affrontera Aston Villa samedi.

Pendant ce temps, l’entraîneur du Paris FC Reda Bekhti pense que son ancienne star Hannibal Mejbri, désormais à Man Utd, pourrait être un joueur aussi influent que Paul Scholes à Old Trafford.

Mejbri, qui a fait ses débuts en Premier League pour Uni à la fin de la saison dernière, a toujours impressionné les moins de 23 ans, même s’il n’a que 18 ans.

Clairement un individu talentueux, Mejbri a attiré l’attention de Barcelone et du Paris Saint-Germain, avant que United ne le recrute en 2019.

Son ancien entraîneur du Paris FC Bekhti croit énormément en lui et l’a même comparé à l’ancien grand joueur de United, Paul Scholes.

« La Premier League demande beaucoup d’athlétisme et une forte capacité physique. Il peut encore développer plus de muscle. S’il passe ce cap et ne se blesse pas, il gagnera [Solskjaer] J’en suis sûr », a-t-il déclaré à First Time Finish.

« Il peut devenir un futur Paul Scholes à Manchester United. Il a toutes les qualités au milieu de terrain pour devenir un leader.

Alors que la légende des Red Devils est un nom énorme à la hauteur, ayant remporté 11 titres de Premier League pendant son séjour à Old Trafford, il est évident que Mejbri a beaucoup de talent.

Le milieu offensif vient de signer un nouveau contrat à long terme avec United, et est clairement une priorité en termes de Ole Gunnar Solskjaer’s Plans futurs.

