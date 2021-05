La star de Man Utd, Bruno Fernandes 40/1, marquera ou participera à la finale de la Ligue Europa contre Villarreal

MANCHESTER UNITED et Villarreal s’affrontent mercredi en finale de la Ligue Europa.

Et les bookmakers William Hill offrent aux nouveaux clients des cotes incroyables de 40/1 qui Bruno Fernandes marque OU fournit une passe décisive pendant la confrontation!

GETTY

Spécial nouveau client de William Hill: Bruno Fernandes est disponible à 40/1 pour marquer ou fournir une passe décisive en finale de la Ligue Europa

Vous pouvez réclamer cette offre spéciale William Hill 40/1 en cliquant ICI * – (MOBILE UNIQUEMENT) nouveaux clients uniquement.

Comment réclamer ..

Bruno Fernandes 40/1

Visitez le site Web de William Hill sur votre appareil mobile en utilisant ce lien ICI *

Inscrivez-vous en vous assurant d’utiliser l’EPF40 dans la section Code Promo Ajoutez Bruno Fernandes pour marquer ou assister pendant le match Villarreal vs Manchester United à votre coupon de pari Placez une mise maximum de 1 £ sur votre sélection Si vous réussissez, William Hill créditera votre compte avec 4 paris gratuits de 10 £ Les paris gratuits seront payés dans les 48 heures suivant la fin de l’événement Les paris gratuits peuvent être utilisés sur n’importe quel produit de paris sportifs et DOIVENT être utilisés dans les 30 jours

Réclamez ce spécial 40/1 ICI *

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION QUE VOUS POUVEZ RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Manchester United se dirige vers la confrontation de mercredi à Gdańsk, en Pologne, en tant que favori.

Et Fernandes sera une figure centrale si l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer veut remporter son deuxième titre en Ligue Europa en cinq ans.

Le milieu de terrain portugais a déjà montré un appétit incroyable sur la scène européenne.

Le joueur de 26 ans a marqué 24 buts et fourni 18 passes décisives en 46 apparitions en Ligue des champions et en Ligue Europa.

Et vous pouvez revenir Bruno Fernandes marquera ou assistera contre Villarreal à 40/1 ICI * (MOBILE UNIQUEMENT).

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill en utilisant le code promotionnel «EPF40».

GAGNEZ 50000 £ avec Dream Team Euros

Dream Team Euros est là

Le meilleur jeu de football fantastique pour accompagner l’Euro 2020 est arrivé.

Et vous pouvez jouer absolument GRATUITEMENT pour courir la chance de gagner le jackpot de 50 000 £.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT!

Euros de l’équipe de rêve

Jackpot de 50 000 £ Le meilleur jeu de football fantastique cet été Jouez dans des mini-ligues contre vos amis, collègues, membres de votre famille – et des célébrités sélectionnées GRATUITEMENT

COUPE KINGS

Villarreal vs Man Utd: Obtenez les Red Devils à 25/1 pour remporter la finale de la Ligue Europa

NE MANQUEZ PAS

Paris gratuits sur la finale de la Ligue Europa: Villarreal vs Man Utd – Meilleures offres d’inscription

GROSSE AFFAIRE

Augmentation du pari Chelsea vs Leicester FA CUP: Obtenez Blues à 25/1 ou Foxes à 50/1

BET BONUS

Paris gratuits et nouvelles offres clients: Betfair, Paddy Power, William Hill et plus

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé Gamcare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org

* 18 +. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPF40. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 21 mai 2021 jusqu’à 20h00 le 26 mai 2021. Pari maximum de 1 £ à 40/1. Retours payés sous forme de 4 paris gratuits de 10 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent Begambleaware.org

Les hôtes de talkSPORT Breakfast font l’éloge d’Edinson Cavani et Charlie Austin pense qu’Harry Kane terminerait le “ puzzle de Manchester United ”