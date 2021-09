La star de Man Utd confrontée à un moment critique en 2022 prend une décision de transfert anticipée

in

Axel Tuanzebe a déjà pris sa décision sur son avenir à long terme à Manchester United au-delà de son prêt avec Aston Villa, selon un rapport.

Tuanzebe est passé par les rangs des jeunes de United, mais ses meilleures chances de football en équipe première se sont soldées par trois prêts distincts avec Villa. Après les avoir rejoints pendant une partie de la saison 2017-18, il les a aidés à remporter la promotion du championnat l’année suivante. Et cet été il est retourné à Villa Park à des conditions temporaires.

Le défenseur a montré une certaine promesse pour United, mais savait qu’il était peu probable qu’il obtienne un temps de jeu régulier à Old Trafford. Après la signature estivale de Raphaël Varane, la situation n’a fait que se compliquer pour lui. Par conséquent, il a choisi de poursuivre sa carrière dans les West Midlands.

Mais son club parent suivra la progression du joueur de 23 ans pendant son prêt. Ils l’ont sous contrat jusqu’en 2023, donc d’ici la fin de son mandat actuel avec Villa, ce sera un moment critique pour son avenir.

Un rapport de The Sun affirme que Tuanzebe a déjà ses propres idées sur l’endroit où il jouera au-delà de 2022. Bien qu’il ne soit de retour à Villa qu’un mois jusqu’à présent, il envisagerait un séjour plus long.

Selon le journal, Tuanzebe apprécie l’accueil qu’il a reçu depuis son retour à Villa, où il a déjà joué quatre fois cette saison. Grâce également à ce temps de jeu, s’il se poursuivait, il accueillerait favorablement un transfert définitif.

Bien sûr, l’ancien international junior anglais né en RD Congo n’est pas assuré de commencer semaine après semaine. L’idée originale de Villa en le ramenant était pour lui de garder Tyrone Mings et Ezri Konsa sur leurs gardes en tant que sauvegarde fiable.

Mais il a rapidement fait ses preuves à nouveau et aura à cœur de conserver son propre maillot de départ.

Si tout se passe comme prévu, il espère peut-être porter les couleurs bordeaux et bleu pour les années à venir.

Près de cinq ans après ses débuts à United, le moment est peut-être venu pour lui de s’installer ailleurs. Dans ce cas, Villa aurait plus de sens s’il continuait à profiter de son sort actuel là-bas.

La star de Man Utd vue par la Juventus

Pendant ce temps, un autre des joueurs de United dont le contrat expire en 2023 a été lié à une sortie pour l’été prochain.

David De Gea serait sur le radar de la Juventus, qui cherchent une alternative à Wojciech Szczesny.

De Gea a commencé la saison en tant que n°1 incontesté de United après avoir perdu sa place la saison dernière.

Une mauvaise forme a vu le gardien anglais Dean Henderson prendre le relais de De Gea vers la fin de la saison dernière. Et il semblait que l’heure d’Henderson approchait et qu’il deviendrait le n ° 1 d’Ole Gunnar Solskjaer ce trimestre.

Henderson a cependant contracté Covid-19 et raté l’Euro 2020 et a lutté contre les séquelles.

Cela signifie que De Gea, 30 ans, a été l’homme en faveur et il a livré de bonnes performances.

United n’a gardé qu’une seule cage inviolée lors de ses quatre matchs jusqu’à présent, mais De Gea n’est responsable d’aucun des trois buts encaissés. Et il a montré plus de volonté de sortir de sa ligne et de balayer derrière ses défenseurs.

Selon des rapports européens, cependant, De Gea est dans la réflexion de la Juve dans un an, dans le cadre d’un accord qui pourrait coûter 15 millions d’euros.

La partie italienne envisagerait également Keylor Navas du PSG, mais De Gea est également celui qu’ils envisagent et United pourrait avoir une décision à prendre à propos de l’un de leurs plus longs serviteurs.

LIRE LA SUITE: Les responsables de Man Utd ont interrogé l’agent de Ronaldo, Mendes, sur le transfert d’un rebelle sous contrat