La star de Man Utd gagne un zéro alors que Salah déclenche la démolition de Liverpool

Mohamed Salah a marqué un triplé pour éclipser Cristiano Ronaldo à Old Trafford, tandis qu’un Diable Rouge a obtenu un score de zéro alors que Liverpool a humilié Manchester United 5-0.

Liverpool a assommé la foule locale dans le silence après cinq minutes en cassant l’impasse grâce à Naby Keita. Après que la presse symbolique de Manchester United ait été facilement jouée, Mohamed Salah a nourri Keita qui s’est froidement placé derrière David de Gea.

L’un est rapidement devenu deux lorsque Harry Maguire et Luke Shaw ont offert un deuxième but aux Reds. L’indécision entre les deux a finalement vu le ballon se briser sur Trent Alexander-Arnold sur la droite. Son centre bas pétillant a choisi Diogo Jota au deuxième poteau qui a tapé à la maison sur le tronçon.

United a brièvement rebondi et a façonné plusieurs opportunités de tir, même s’il manquait de la clinique dont Liverpool affichait dans le dernier tiers.

Mohamed Salah a marqué son but habituel avant la mi-temps en montrant plus de désir qu’un groupe de défenseurs de United. L’Egyptien s’est précipité au premier poteau devant plusieurs en rouge avant de rentrer à la maison avec le recul précis de Keita.

L’après-midi de United est allé de mal en pis lorsque Salah a marqué son deuxième sur le coup de la mi-temps. Avec 45 minutes à jouer, Liverpool menait quatre à Old Trafford.

Salah a ensuite réussi son tour du chapeau quelques minutes après la pause après que Jordan Henderson ait produit une passe séparant la défense.

Pogba a fait une apparition de l’enfer en recevant ses ordres de marche seulement 15 minutes après son introduction à la mi-temps et a été l’un des deux joueurs de United à obtenir moins de 2/10 dans nos notes de joueurs.

Manchester United

David de Géa : A renfloué Rashford en niant Salah après que l’Egyptien ait été bizarrement entraîné par l’attaquant de United. Superbe arrêt à fond pour faire basculer un piledriver Alexander-Arnold au-dessus du bar. Un sans faute pour tous les buts de Liverpool alors que sa défense devant s’est repliée sur la plus grande scène. 5/10

Aaron Wan-Bissaka : Mauvaise décision de sprinter hors de la ligne pour le premier match de Keita, laissant Lindelof en infériorité numérique. A essayé de mettre le pied à l’intérieur pour réveiller la foule, mais faisait partie d’une défense de United qui semblait perdue contre le mouvement et l’énergie de Liverpool. 3

Victor Lindelof : Laissé exposé pour le premier match de Liverpool après qu’une presse haute peu convaincante ait été facilement contournée. Débordé en première mi-temps avec la sélection de Solskjaer de seulement deux milieux de terrain qui se retournent contre lui. 3

Harry Maguire : Un moment d’horreur aux côtés de Shaw a aidé Liverpool à offrir son deuxième à Liverpool lorsque l’indécision a cédé la possession dans une zone dangereuse. Lent pour le premier de Salah lorsqu’il est pris sur ses talons. Trop facilement filé par Firmino pour le quatrième de Liverpool. Le manque de rythme a été impitoyablement exposé pour le but du triplé de Salah alors que les choses continuaient d’aller de mal en pis. 1

Luke Shaw : Faute pour le but de Jota lors d’un enchevêtrement avec Maguire au bord de sa propre surface. A bien avancé après que United se soit installé et ait frappé une frappe puissante à l’agonie du deuxième poteau. Défendre, cependant, est resté sa plus grande préoccupation et malheureusement pour United, il ne l’a pas bien fait. A réagi trop lentement alors que Salah s’éloignait de ses griffes pour le troisième but. 3

Scott McTominay : A lutté dur mais a toujours fait face à une lutte difficile dans la salle des machines. 4

Fred : A eu du mal à contenir le milieu de terrain de Liverpool à trois avec la sélection de Solskjaer s’assurant qu’il était en infériorité numérique. 4

Mason Greenwood : Ne semblait pas sûr s’il fallait appuyer ou s’enfoncer profondément lorsque Liverpool était en possession sur sa gauche. Un non-facteur relatif à l’avenir et remplacé par Pogba à la pause. 3

Bruno Fernandes : Étrangement capricieux avec sa fin d’une glorieuse opportunité précoce alors qu’il était encore 0-0. Il est resté le plus grand créateur en chef de United alors que l’équipe de Solskjaer revenait dans le concours après un début misérable. Balle exquise pour la première fois pour permettre à Rashford de marquer, bien que la frappe éraflée de l’attaquant énergique n’ait pas dérangé Alisson.

Réservé pour une fente sur Jones immédiatement après la pause et il semblait que ses frustrations pouvaient déborder à tout moment. 4

Marcus Rashford : Une passe bizarre de 30 verges dans sa propre moitié de terrain qui a offert une opportunité de tir à Salah. Il n’a jamais manqué d’effort et a semblé animé dans le dernier tiers, même si ce fut un jour où les défenseurs de son équipe seraient la plus grande histoire. 4

Cristiano Ronaldo : Flambé avec sa première vue au but, mais a eu plusieurs touches de propreté lors de l’enchaînement du jeu plus que ces dernières semaines. A perdu la tête après avoir vu un 1v1 refusé par Alisson avant la mi-temps lors de trois coups de pied à Jones, mais s’est échappé avec juste une réservation. 4

Suppléants :

Paul Pogba (On pour Greenwood, 46m): Faible pour le troisième de Salah et donné un rouge droit pour une fente d’horreur qui a vu Keita s’étirer. 0

Diogo Dalot (On pour Fernandes, 62m) : A aidé à endiguer la marée dans la dernière demi-heure. 5

Edinson Cavani (Activé pour Rashford, 62 m): Frappez la barre transversale avec le but béant à quatre mètres. 3

Liverpool

Alisson Becker : Rapide hors de sa ligne pour nier Ronaldo en fin de première mi-temps. Le tir capricieux de United a assuré que son après-midi était plus calme qu’il n’aurait pu s’y attendre. Le carton rouge de Pogba signifiait que sa dernière demi-heure était à peine plus qu’un spectateur. 7/10

Trent Alexander-Arnold : Superbe livraison de marque pour le but de Jota. Une menace constante lors de raids vers la droite et met rarement un pied de travers dans sa moitié de terrain. Presque marqué avec un piledriver féroce qui a produit un arrêt de classe mondiale de De Gea. 8

Ibrahima Konaté : Une sélection surprise avec Joel Matip laissé sur le banc, peut-être avec les prouesses aériennes de Ronaldo en tête. Quelques moments nerveux au sol au début, mais il a eu la tête à tout en l’air. 7

Virgil van Dijk : A bien organisé les troupes et a rarement regardé sous la contrainte. L’un de ses après-midi les plus confortables à Old Trafford. 7

Andy Robertson : Bombardé en avant avec sa ténacité habituelle. A régulièrement laissé Greenwood dans son sillage alors que l’attaquant de United luttait pour savoir s’il devait rester ou se tordre. 8

Naby Keïta : Finale calme et composée pour porter le score à 1-0 lors de l’avancée du milieu de terrain. Alerte de sauter sur l’indécision de Maguire et Shaw pour lancer le mouvement pour le but de Jota. Il a poursuivi son excellent match en première mi-temps en prenant le départ de Salah pour passer devant De Gea pour le troisième. Un superbe après-midi s’est cruellement terminé lorsqu’il s’est étiré après une fente choquante de Pogba. 9

Jordan Henderson : Exposition du capitaine au milieu du parc. Pointant et aboyant constamment des ordres alors qu’il dictait le jeu avec sa bouche et ses gestes autant que ses pieds. A volé Pogba de possession après la pause avant de réaliser une passe divine pour marquer le but du triplé de Salah. 8

James Milner : J’aurais marqué si Jota n’était pas là après s’être calmé derrière les Portugais pour le deuxième but de Liverpool. Remplacé par Curtis Jones à la 27e minute après s’être blessé. 6

Mohamed Salah : Superbe poids de passe pour donner le départ à Keita alors qu’il aurait pu être si facilement tenté de partir seul dans sa forme actuelle. A martelé le gazon de frustration après avoir été refusé par De Gea dans une chance qui aurait pu mettre le jeu au lit après une demi-heure.

A obtenu son but habituel avant la mi-temps en réagissant plus rapidement que les défenseurs de United pour valser au premier poteau et replier la réduction de Keita. Belle finition pour son deuxième sur le coup de la mi-temps en serrant le ballon à l’intérieur du premier poteau avec une première finition.

Le débat a fait rage récemment pour savoir si Salah ou Ronaldo est actuellement le meilleur joueur du monde. D’après les témoignages d’aujourd’hui, la réponse à cette question est claire. 10 (Homme du match)

Roberto Firmino : Superbe interaction pour le premier but de Salah avec des doublés soignés dans les zones restreintes. Une menace constante avec un mouvement intelligent qui a entraîné les demi-centres de United d’une manière ou d’une autre. 8

Diogo Jota : Au bon endroit au bon moment, les fantômes ne sont pas marqués, comme tous les bons attaquants devraient s’efforcer de le faire pour le deuxième de Liverpool. A enregistré une passe décisive pour le deuxième de Salah. 8

Suppléants :

Curtis Jones (on pour Milner, 27m) : Vif en possession et n’a jamais hésité à recevoir le ballon dans les zones dangereuses. Dans la peau de Ronaldo et de Fernandes, la paire de United a eu la chance d’échapper aux cartons rouges lors d’incidents avec le milieu de terrain. 7

Alex Oxlade-Chamberlain (Activé pour Keita, 64m) : 6

Sadio Crinière (Activé pour Firmino 76m): N / A