La star de Man Utd lance un appel à venir après avoir insisté sur le fait que son heure est maintenant

Un milieu de terrain actuel de Man Utd a révélé son désir de rejoindre une équipe de Serie A après avoir insisté sur le fait qu’il devait figurer régulièrement pour passer à l’étape suivante.

Homme Utd semblent enfin tirer dans la bonne direction sous Ole Gunnar Solskjaer. La chasse à l’argenterie du club sous la direction du Norvégien entame sa quatrième saison. Bien que si l’année dernière est quelque chose à faire, soulever des trophées n’est qu’une question de temps.

Avec Jadon Sancho bientôt arrivé et Le transfert de Raphael Varane du Real Madrid se rapproche, l’équipe commence maintenant à ressembler à celle capable de la mélanger avec les gros frappeurs.

Une conséquence de la formation de l’équipe, cependant, a été la marginalisation de plusieurs joueurs marginaux.

Une de ces étoiles est Andreas Pereira, qui est de retour dans le rouge après avoir été prêté à la Lazio la saison dernière.

Le joueur de 25 ans figurait régulièrement sur le banc et s’adressant au média italien GianlucaDiMarzio.com, a souligné son désir de retourner dans la capitale italienne.

“Je sais que je pourrais faire encore mieux si on me donnait plus d’espace”, a déclaré l’international brésilien d’origine belge. « Même les fans sont d’accord, ils m’ont écrit à ce sujet sur les réseaux sociaux.

«À la Lazio, j’ai toujours donné le meilleur de moi-même dans le temps qui m’a été accordé. Je pense que ma performance pourrait être meilleure si j’avais plus de minutes et plus de liberté pour jouer. Lorsque vous arrivez à la fin du jeu, la tâche que vous devez effectuer tactiquement n’est pas la meilleure.

« J’aimerais retourner au Biancoceleste [Lazio] si on me laissait plus de temps. Rome pourrait être ma maison définitive, j’ai passé un bon moment.

“J’aime le style de jeu et l’esprit d’équipe qui existe en Serie A. La Lazio a la priorité dans mon cœur. Mais votre pays m’a conquis, pourquoi ne pas revenir un jour si l’occasion se présente ?

« Les fans sont la principale raison de ma passion pour la Lazio. Même sans les avoir au stade, j’ai pu ressentir leur affection dans les rues et surtout sur les réseaux sociaux.

Insistant sur le fait qu’il a maintenant besoin d’actions régulières pour faire passer sa carrière à l’étape suivante – quelque chose que Man Utd est peu susceptible de fournir – Pereira a conclu : « J’espère que la saison prochaine sera la meilleure de ma vie, j’y travaille.

« Physiquement et mentalement, je suis prêt à assumer mes responsabilités sur le terrain : je veux jouer. »

Fernandes approuve le plan du milieu de terrain de Man Utd

Pendant ce temps, Manchester United a un intérêt « réel » à signer Ruben Neves des Wolves cet été, dans le cadre d’un accord que Bruno Fernandes approuve fortement, a-t-on affirmé.

Si United décharge Paul Pogba, alors un certain nombre de noms ont été liés. Le remplacement le plus évident est peut-être L’adolescent rennais Eduardo Camavinga, vu son côté look prêt à vendre.

Cependant, Dean Jones d’Eurosport – s’exprimant sur le podcast Football Terrace – affirme que United veut réellement signer Neves. Et Jones déclare que leur intérêt pour la star portugaise est “authentique”.

Il affirme également que la décision de Neves a déjà été approuvée par son compatriote Fernandes.

“Cette position finale sera au milieu de terrain”, a-t-il déclaré. « C’est juste une affaire de Ruben Neves ? Est-ce un milieu de terrain défensif ? Tout dépendra et cela nous donnerait vraiment un aperçu de la mentalité de Solskjaer pour la saison et du type de football que nous pouvons attendre de lui.

«Est-ce qu’il s’en tient à McTominay et Fred? Ou va-t-il être plus ouvert que cela, avec un joueur de balle comme Neves qui peut entrer.

« On me dit que la poursuite de Neves est authentique. Et tandis qu’Arsenal est le plus actif pour essayer de faire passer cela, United est toujours dans la conversation.

“Bruno Fernandes est évidemment très désireux de voir Neves rejoindre et le club en est conscient.”

