La star de Man Utd loue le duo «parfait» de Solskajer qui a apporté une nouvelle conviction

Bruno Fernandes a félicité ses coéquipiers de Manchester United Cristiano Ronaldo et Edinson Cavani pour leurs performances contre Tottenham.

Le dos au mur, Ole Gunnar Solskjaer a opté pour un changement de formation ce week-end qui comprenait le nouveau partenariat. Ronaldo et Cavani ont commencé côte à côte pour la première fois dans une décision qui s’est avérée être une sage décision.

La paire de buts a tous deux marqué lors de la victoire 3-0. Et Fernandes a joué un rôle important dans chacun de ces objectifs.

L’arrivée de Cavani pour porter le doublé a même vu les trois attaquants s’associer d’une manière qui Uni les fans seront impatients d’en voir plus.

Sur ce but, Fernandes a déclaré au site Web du club United : « Comme je l’ai déjà dit, la croyance avec tout était parfaite.

« À ce moment-là, j’avais confiance que je pouvais prendre le ballon du défenseur, j’ai tout fait et récupéré le ballon et, après, j’ai essayé de passer le ballon à Cristiano.

« C’était une belle passe de sa part et une finition incroyable d’Edi et nous sommes vraiment heureux pour Edi.

« Il méritait son but, il fait partie de ces joueurs qui donnent tout sur le terrain à chaque fois qu’il joue. Il est toujours au plus haut niveau et je suis vraiment content pour lui.

Cavani, 34 ans, n’en était qu’à son deuxième départ de la saison pour les Diables rouges aux côtés de Ronaldo, 36 ans. Et ils ont prouvé que l’âge n’est qu’un chiffre.

L’ouvreur de Ronaldo a été mis sur une assiette pour lui par Fernandes. Mais son compatriote a affirmé que la finition était meilleure que la passe décisive.

Il a ajouté : « Le ballon est bon, mais évidemment cette finition était parfaite. C’était vraiment difficile de finir sur la première touche, avec peu d’espace pour toucher la cible comme il l’a fait.

« C’est toujours agréable de voir quelqu’un marquer et, évidemment, j’étais vraiment content de ma passe. Mais plus heureux pour le but car si la passe passe et que l’attaquant ne marque pas, alors ce ne sera jamais une bonne passe.

Fernandes répond à la nomination au Ballon d’Or

« Je suis donc très heureux qu’il ait marqué et que nous ayons gagné le match, c’est la chose la plus importante. »

Fernandes a également évoqué sa fierté d’être nominé pour le Ballon d’Or. Lui et Ronaldo figurent sur la liste des 30 candidats pour le prix.

« Bien sûr, en tant qu’enfant, vous rêvez d’être au milieu des meilleurs », a-t-il déclaré.

« Pour moi, être nominé pour le Ballon d’Or, même si je sais que je ne le gagnerai pas, me rend vraiment fier et pour tous ceux qui ont fait ce long voyage [with me]. Je suis juste vraiment heureux pour ça.

