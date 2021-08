La star de Man Utd manquera le camp d’entraînement en Écosse en raison des effets de Covid-19

Le gardien Dean Henderson manquera le camp d’entraînement de Manchester United en Écosse en raison des séquelles du contrat avec Covid-19.

Le 24 ans a été contraint de se retirer de l’équipe d’Angleterre pour l’Euro 2020 en raison d’une blessure à la hanche et bien qu’il se soit depuis remis de cela, contracter un coronavirus le mois dernier a entraîné un léger recul de ses plans de pré-saison.

« Dean Henderson manquera celui de Manchester United Camp d’entraînement en Écosse alors qu’il continue de se remettre d’une fatigue prolongée après avoir contracté une infection au COVID-19 il y a trois semaines », a déclaré un communiqué du club.

“Il devrait s’entraîner à nouveau bientôt.”

Le gardien espagnol David De Gea, dont la course de longue date en tant que numéro un est gravement menacée par Henderson, a rejoint l’équipe au camp en Écosse lundi après sa pause après l’Euro.

De Gea a commencé 36 matches la saison dernière et Henderson 25, mais le manager Ole Gunnar Solskjaer semblait pencher pour préférer ce dernier pour le début de la nouvelle campagne.

La nouvelle recrue Tom Heaton et Lee Grant ont joué jusqu’à présent dans les matchs d’échauffement de United.

La cible de Man Utd craint d’être exclue du mouvement

Pendant ce temps, l’arrière latéral de l’Atletico Madrid Kieran Trippier craint que ses employeurs ne lui retirent un transfert à Manchester United, selon un rapport.

Le joueur de 30 ans est devenu une cible clé de United après les accords de Jadon Sancho et Raphael Varane. En fait, le patron Ole Gunnar Solskjaer aurait veut un nouvel ailier, défenseur central, milieu de terrain et arrière droit dans cet ordre cet été. Sancho et Varane cochent les deux premières cases et valent plus de 100 millions de livres sterling au total.

Trippier est lié à un déménagement à Old Trafford depuis un certain temps. Alors que les Diables rouges ont fait une offre, il a été décrit comme “terrible” et bien en deçà de la valorisation de l’Atletico.

Selon le Daily Star, les champions en titre de la Liga tiennent pour 30 millions de livres sterling.

United, cependant, ne veut pas répondre à cette évaluation. Les négociations sont par la suite au point mort et on ne sait toujours pas si elles reprendront.

En tout cas, Trippier se sent désormais «dans les limbes» car il a à cœur de rejoindre l’équipe de Solskjaer.

L’international anglais veut s’associer avec ses collègues stars des Three Lions Harry Maguire, Marcus Rashford et Luke Shaw.

De plus, sa famille vit toujours dans la région du Grand Manchester.

Cependant, le patron de l’Atletico Diego Simeone sait qu’il serait difficile et coûteux à remplacer. Trippier a joué un rôle crucial alors que Los Rojiblancos a dominé le classement espagnol.

Pourtant, Trippier pense que United pourrait poursuivre sa chasse aux transferts jusqu’à la fin de la fenêtre d’été le 31 août.

Il “s’assiéra bien” et attendra de nouveaux développements potentiels, y compris une baisse des exigences de l’Atletico.

Trippier a disputé 28 matchs de championnat la saison dernière, contribuant six passes décisives. Il a ensuite joué dans cinq des sept matchs de l’Euro 2020 en Angleterre alors qu’ils atteignaient la finale.

