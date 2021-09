La star de Man Utd marque deux fois alors que l’Angleterre balaie Andorre en qualifications

in

Jesse Lingard a marqué deux buts pour l’Angleterre alors que les Three Lions ont battu Andorre lors des qualifications pour la Coupe du monde.

L’homme de Manchester United a ouvert le score à la 18e minute, prenant une bonne touche avant de terminer dans la lucarne. Après la pause, Reece James de Chelsea a frappé la barre transversale avec une frappe puissante à longue distance.

Étoiles de l’équipe première Jack Grealish, Mason Mount et Harry Kane sont ensuite sortis du banc et se sont liés pour le deuxième but.

Grealish et Mount ont causé des problèmes sur l’aile gauche avant que ce dernier ne soit renversé dans la surface. Kane a éliminé le penalty résultant pour marquer son 14e but consécutif en Angleterre qualification.

Harry Kane marque sur place ! 👏#ENGAND | #ITVFootball pic.twitter.com/UE8NPv403e – ITV Football (@itvfootball) 5 septembre 2021

Lingard a marqué 3-0 à la 78e minute avec un faible entraînement, puis est devenu le fournisseur du garçon d’anniversaire Bukayo Saka. L’ailier d’Arsenal, qui fête ses 20 ans aujourd’hui, a dirigé le centre de Lingard à bout portant.

Plus à venir…