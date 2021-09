La star de Man Utd s’apprête à s’éloigner pour rien après avoir rejeté un nouvel accord

in

Jesse Lingard aurait rejeté une nouvelle offre de contrat à Manchester United, alors qu’il cherche des assurances fermes sur ses perspectives d’équipe première à Old Trafford.

L’attaquant anglais est entré dans la dernière année de son contrat et s’est vu proposer de nouvelles conditions pour prolonger son séjour avec le diables Rouges. Cependant, le 28 ans a repoussé l’approche initiale de United et tient à s’assurer qu’il aura l’opportunité de jouer régulièrement avant de prendre une décision concernant son avenir.

Mais ESPN indique que si rien n’est convenu, Lingard pourra partir en liberté à la fin de la saison. Il sera également libre d’entamer des pourparlers avec des clubs extérieurs à l’Angleterre à partir de janvier.

Lingard, qui a disputé plus de 200 apparitions avec les Diables rouges, veut jouer régulièrement pour conserver sa place dans l’équipe anglaise de Gareth Southgate avant la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le milieu de terrain offensif a raté la coupe pour l’Euro, malgré un prêt à West Ham. Cependant, il était de retour sur la feuille de match des Trois Lions avec un doublé lors de la victoire 4-0 contre Andorre dimanche.

Lingard a lutté pour les opportunités sous Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford. Mais il a montré ses talents en marquant neuf fois lors de son prêt aux Hammers. Il a également remporté les prix du joueur du mois de Premier League et du but du mois de Premier League en avril.

Man Utd a refusé de laisser Lingard partir

Il y avait beaucoup d’intérêt pour Lingard au cours de l’été. Cependant, United voulait le garder comme un atout précieux pour l’équipe.

Jusqu’à présent cette saison, il n’a fait qu’une seule apparition en remplacement, lors du match nul 1-1 à Southampton.

Malgré l’intérêt d’une multitude d’autres clubs de Premier League et de l’étranger cet été, Solskjaer tenait à garder Lingard au club pendant la fenêtre de transfert. Jusqu’à présent cette saison, il a fait une apparition de remplacement lors du match nul 1-1 avec Southampton.

Le retour de la légende du club Cristiano Ronaldo et l’ajout de Jadon Sancho n’ont pas non plus fait grand-chose pour les chances de Lingard.

En effet, à ce stade, il semble peu probable qu’il obtienne son souhait de plus de temps de jeu. Cela laisse une sortie en janvier à prix réduit ou un transfert gratuit l’été prochain semblant inévitable.

